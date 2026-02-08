شوبير لـ إمام عاشور: مستقبلك بين يديك.. والأهلي لا ينتظر أحدا

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة مباشرة إلى لاعب الأهلي إمام عاشور، خلال برنامجه التلفزيوني، على خلفية الجدل المثار مؤخرًا حول اتهامه بالسهر.

وأكد شوبير أنه يفضّل دائمًا تصديق اللاعب عندما يخرج للحديث بنفسه، وليس عبر أطراف أخرى، موضحًا أنه صدّق إمام عاشور فور نفيه لهذه الاتهامات، وحرص على التأكيد على ذلك أمام الجميع.

وشدد على أن إمام عاشور لاعب في صفوف النادي الأهلي، أحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا والعالم العربي، وهو ما يفرض عليه مسئولية كبيرة تجاه تصرفاته داخل وخارج الملعب، مطالبًا إياه بالتركيز على مستقبله الكروي.

وقال إن اللاعب، في حال رضاه عن وضعه الحالي داخل الأهلي، يمكنه استكمال عقده لمدة عامين، ثم اتخاذ قراره بشأن مستقبله بعد ذلك.

وأضاف شوبير أن الفترة المقبلة حاسمة في مسيرة إمام عاشور، خاصة مع اقتراب المشاركة في كأس العالم بعد نحو أربعة أشهر، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط عنصران أساسيان لنجاح أي لاعب محترف، سواء داخل الأهلي أو من خلال العروض الأوروبية المحتملة، لافتًا إلى أن النادي لا يقف عائقًا أمام مستقبل لاعبيه.

وأوضح أن الأهلي قادر على تحقيق النتائج والاستمرار بقوة حتى في حال غياب إمام عاشور، مؤكدًا أن المسئولية في النهاية تقع على اللاعب نفسه، الذي يحتاج إلى مراجعة حساباته وتصحيح أخطائه داخل منظومة داعمة تهدف إلى تطوير مستواه.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اختيارات إمام عاشور هي العامل الحاسم في تحديد مستقبله، مطالبًا إياه بإحاطة نفسه بالبيئة الصحيحة التي تساعده على أن يصبح الأفضل، والتعلم من أخطائه، وتحمل كامل المسئولية داخل الملعب وخارجه.