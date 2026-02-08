قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير لـ إمام عاشور: مستقبلك بين يديك.. والأهلي لا ينتظر أحدا

شوبير
شوبير
منار نور

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة مباشرة إلى لاعب الأهلي إمام عاشور، خلال برنامجه التلفزيوني، على خلفية الجدل المثار مؤخرًا حول اتهامه بالسهر.

وأكد شوبير أنه يفضّل دائمًا تصديق اللاعب عندما يخرج للحديث بنفسه، وليس عبر أطراف أخرى، موضحًا أنه صدّق إمام عاشور فور نفيه لهذه الاتهامات، وحرص على التأكيد على ذلك أمام الجميع.

وشدد على أن إمام عاشور لاعب في صفوف النادي الأهلي، أحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا والعالم العربي، وهو ما يفرض عليه مسئولية كبيرة تجاه تصرفاته داخل وخارج الملعب، مطالبًا إياه بالتركيز على مستقبله الكروي.

وقال إن اللاعب، في حال رضاه عن وضعه الحالي داخل الأهلي، يمكنه استكمال عقده لمدة عامين، ثم اتخاذ قراره بشأن مستقبله بعد ذلك.

وأضاف شوبير أن الفترة المقبلة حاسمة في مسيرة إمام عاشور، خاصة مع اقتراب المشاركة في كأس العالم بعد نحو أربعة أشهر، مؤكدًا أن الالتزام والانضباط عنصران أساسيان لنجاح أي لاعب محترف، سواء داخل الأهلي أو من خلال العروض الأوروبية المحتملة، لافتًا إلى أن النادي لا يقف عائقًا أمام مستقبل لاعبيه.

وأوضح أن الأهلي قادر على تحقيق النتائج والاستمرار بقوة حتى في حال غياب إمام عاشور، مؤكدًا أن المسئولية في النهاية تقع على اللاعب نفسه، الذي يحتاج إلى مراجعة حساباته وتصحيح أخطائه داخل منظومة داعمة تهدف إلى تطوير مستواه.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن اختيارات إمام عاشور هي العامل الحاسم في تحديد مستقبله، مطالبًا إياه بإحاطة نفسه بالبيئة الصحيحة التي تساعده على أن يصبح الأفضل، والتعلم من أخطائه، وتحمل كامل المسئولية داخل الملعب وخارجه.

شوبير الاهلي امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

الأهلي

صرف 2 مليار علشان يتعادل .. ناقد رياضي يسخر من أداء لاعبي الأهلي أمام شبيبة القبائل

الدواجن

المرتب نزل .. الفراخ ولعت | اشتباك على الهواء بين لميس الحديدي واتحاد منتجي الدواجن

عبد الله السعيد

إعلامية تكشف: عبدالله السعيد قال لإدارة الزمالك اعفوني من سفرية زامبيا عشان نفسيتي تعبانة

صورة من اللقاء

بعد تأهله لربع النهائي .. ترتيب مجموعة الأهلي بعد نهاية الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

مجلس النواب

أسبوع برلماني ساخن.. اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعاتها

مجلس الشيوخ

اللجان النوعية بالشيوخ تستأنف نشاطها: الزراعة والطاقة على طاولة النقاش

تعبيرية

السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمصالح الحكومية.. وفقا للقانون

بالصور

احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة فوق الركبة

هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد