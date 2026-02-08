موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري الممتاز، بعد تعادله بدون أهداف أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تعادل الأهلي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء امس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.