قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: هكذا تعاون جيفري إبستين مع إيران.. وعلاقته بإسرائيل
الحبس سنة عقوبة التقاط صور وفيديوهات للأشخاص دون علمهم.. تفاصيل
متى نبدأ تعويد الأطفال على الصيام؟.. استشارية أسرية توضح
التعليم تراقب إلتزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية وتطبيق اجراءات السلامة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام زيسكو في كأس الكونفدرالية
بعد قليل| بدء أولى جلسات استئناف البلوجر قمر الوكالة على حبسها 6 أشهر
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا
ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟
لسه خارجة من المعرض.. اشتعال سيارة على طريق بنها شبرا الحر
مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات والمنشآت الطبية والنازحين في السودان
ما حكم صيام أيام القضاء والنذر في النصف الثاني من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع شبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي
الاهلي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

يستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 بالدوري الممتاز، بعد تعادله بدون أهداف أمام شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

تعادل الأهلي مع فريق شبيبة القبائل الجزائري سلبيا، في المباراة التي جرت مساء امس السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

الاهلي الزمالك شبيه القبائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

المحال العامة

مهلة سنة لتقنين الأوضاع .. إنذار أخير للمحال غير المُرخصة | تفاصيل

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

بيبو

محمود الخطيب يحتفل بتخرج حفيدته من المدرسة.. شاهد

ترشيحاتنا

الخصوبة

للرجال فقط .. طرق الوقاية من ضعف الخصوبة

شوربة الطماطم

طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

آلام البطن

كيفية تخفيف آلام البطن في المنزل

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد