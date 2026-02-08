المصري يصطدم بكايزر تشيفز في مواجهة حاسمة بالكونفدرالية

يستعد فريق المصري البورسعيدي لخوض اختبار قوي أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتأتي هذه المواجهة في توقيت مهم للغاية، خاصة مع اقتراب دور المجموعات من نهايته، حيث يسعى المصري لحصد نتيجة إيجابية تعزز فرصه في المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.



مجموعة نارية تضم الزمالك والمصري وكايزر تشيفز



يتواجد المصري ضمن المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، والتي تضم إلى جانبه أندية الزمالك المصري، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي.



وتُعد هذه المجموعة واحدة من أقوى مجموعات البطولة، نظرًا لتقارب النقاط بين أكثر من فريق، وهو ما يجعل كل مباراة بمثابة نهائي مصغر في صراع الترتيب.

ترتيب المجموعة قبل الجولة الخامسة

يدخل المصري المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، بعدما حقق فوزين وتعادلًا وتلقى خسارة واحدة، بفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك المتصدر.

وفي المقابل، يحتل كايزر تشيفز المركز الثالث بنفس الرصيد (7 نقاط)، ما يجعل المواجهة بين الفريقين مباشرة في صراع الصدارة والمراكز المؤهلة.

بينما يتذيل فريق زيسكو الزامبي ترتيب المجموعة دون أي نقاط حتى الآن.

موعد مباراة المصري وكايزر تشيفز اليوم

تنطلق مباراة المصري وكايزر تشيفز اليوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، بينما تقام في الرابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة المصري وكايزر تشيفز

تُنقل المباراة عبر شاشة قناة بي إن سبورتس 6، ضمن تغطية شبكة بي إن سبورتس لمنافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية



