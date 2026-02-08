خبير: تصريحات ترامب أصبحت المحرك الأساسي للأسواق وأسعار الذهب

تحدث حسام عدوي، الخبير الاقتصادي عن أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب، وعدم الاستقرار، قائلا: تصريحات ترامب تلعب دورا واضحا في أسعار الذهب، متابعا: قديما كان هناك العديد من الأمور تؤثر في أسعار الذهب.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن ترامب وتصريحاته هم المحرك الأساسي للأسواق وأسعار الذهب، متابعا: أصبح هناك الآن شراهة في شراء الذهب.

واسترسل: من الوارد حدوث انخفاض في أسعار الذهب خلال الفترة القادمة، ومن الممكن أن يظل الذهب محافظا على سعره لفترة معينة أيضا.

ولفت إلى أن عام 2026 قد يكون من أكثر الأعوام التي تشهد تقلبات حادة في أسعار الذهب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي، ما يتطلب من المستثمرين متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية بدقة قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.