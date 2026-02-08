رمضان 2026.. مفاجآت في إمساكية السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يزداد اهتمام المواطنين بمواعيد الإفطار والسحور لعام 2026، حيث يتطلب الأمر معرفة عدد ساعات الصيام وأوقات الصلوات اليومية، خاصةً مع اختلاف مدة الصيام من بداية الشهر حتى نهايته وفقًا للحسابات الفلكية الرسمية.

عدد ساعات الصيام

وفقًا لإمساكية شهر رمضان الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية، يتوقع أن يأتي شهر رمضان 1447 هـ هذا العام مكتملًا، حيث سيكون أول أيامه فلكيًا يوم الخميس 19 فبراير 2026، وذلك لحين تأكيد الرؤية الشرعية من دار الإفتاء المصرية.

تشير الحسابات الفلكية، إلى أن أول أيام الشهر سيكون الأقصر من حيث عدد ساعات الصيام بواقع 13 ساعة ودقيقتين، بينما سيكون يوم 29 رمضان هو الأطول، حيث تصل مدة الصيام إلى 13 ساعة و52 دقيقة، وذلك استنادًا لمواعيد الإفطار والسحور المعتمدة.

مواعيد السحور والإفطار وساعات الصيام طوال شهر رمضان

ـ الخميس 19 فبراير الموافق 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و2 دقيقة، الفجر 5:04، الشروق 6:31، الظهر 12:09، العصر 3:21، صلاة المغرب 5:47، العشاء 7:04.

ـ الجمعة 20 فبراير الموافق 2 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و4 دقائق، الفجر 5:03، الشروق 6:30، الظهر 12:09، العصر 3:22، صلاة المغرب 5:47، العشاء 7:05.

ـ السبت 21 فبراير الموافق 3 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 6 دقائق، الفجر 5:02، الشروق 6:29، الظهر 12:08، العصر 3:22، صلاة المغرب 5:48، العشاء 7:06.

ـ الأحد 22 فبراير الموافق 4 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 7 دقائق، الفجر 5:02، الشروق 6:28، الظهر 12:08، العصر 3:22، صلاة المغرب 5:49، العشاء 7:06.

ـ الإثنين 23 فبراير الموافق 5 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 9 دقائق، الفجر 5:01، الشروق 6:27، الظهر 12:08، العصر 3:23، صلاة المغرب 5:50، العشاء 7:07.

ـ الثلاثاء 24 فبراير الموافق 6 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 11 دقيقة، الفجر 5:00، الشروق 6:26، الظهر 12:08، العصر 3:23، صلاة المغرب 5:50، العشاء 7:08.

ـ الأربعاء 25 فبراير الموافق 7 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 12 دقيقة، الفجر 4:59، الشروق 6:25، الظهر 12:08، العصر 3:24، صلاة المغرب 5:51، العشاء 7:08.

ـ الخميس 26 فبراير الموافق 8 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 14 دقيقة، الفجر 4:58، الشروق 6:24، الظهر 12:08، العصر 3:24، صلاة المغرب 5:52، العشاء 7:09.

ـ الجمعة 27 فبراير الموافق 9 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 16 دقيقة، الفجر 4:57، الشروق 6:23، الظهر 12:08، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:52، العشاء 7:10.

ـ السبت 28 فبراير الموافق 10 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 17 دقيقة، الفجر 4:56، الشروق 6:22، الظهر 12:07، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:53، العشاء 7:10.

ـ الأحد 1 مارس الموافق 11 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 19 دقيقة، الفجر 4:55، الشروق 6:21، الظهر 12:07، العصر 3:25، صلاة المغرب 5:54، العشاء 7:11.

ـ الإثنين 2 مارس الموافق 12 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 21 دقيقة، الفجر 4:54، الشروق 6:20، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55، العشاء 7:12.

ـ الثلاثاء 3 مارس الموافق 13 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 23 دقيقة، الفجر 4:52، الشروق 6:19، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:55، العشاء 7:12.

ـ الأربعاء 4 مارس الموافق 14 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 25 دقيقة، الفجر 4:51، الشروق 6:18، الظهر 12:07، العصر 3:26، صلاة المغرب 5:56، العشاء 7:13.

ـ الخميس 5 مارس الموافق 15 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 26 دقيقة، الفجر 4:50، الشروق 6:17، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57، العشاء 7:14.

ـ الجمعة 6 مارس الموافق 16 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 28 دقيقة، الفجر 4:49، الشروق 6:15، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:57، العشاء 7:14.

ـ السبت 7 مارس الموافق 17 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 30 دقيقة، الفجر 4:48، الشروق 6:14، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:58، العشاء 7:15.

ـ الأحد 8 مارس الموافق 18 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 32 دقيقة، الفجر 4:47، الشروق 6:13، الظهر 12:06، العصر 3:27، صلاة المغرب 5:59، العشاء 7:16.

ـ الإثنين 9 مارس الموافق 19 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 34 دقيقة، الفجر 4:46، الشروق 6:12، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 5:59، العشاء 7:16.

ـ الثلاثاء 10 مارس الموافق 20 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 35 دقيقة، الفجر 4:45، الشروق 6:11، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:00، العشاء 7:17.

ـ الأربعاء 11 مارس الموافق 21 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 37 دقيقة، الفجر 4:43، الشروق 6:10، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

ـ الخميس 12 مارس الموافق 22 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 39 دقيقة، الفجر 4:42، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

ـ الجمعة 13 مارس الموافق 23 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 41 دقيقة، الفجر 4:41، الشروق 6:07، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:19.

ـ السبت 14 مارس الموافق 24 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 43 دقيقة، الفجر 4:40، الشروق 6:06، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:02، العشاء 7:20.

ـ الأحد 15 مارس الموافق 25 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 45 دقيقة، الفجر 4:38، الشروق 6:05، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:03، العشاء 7:20.

ـ الإثنين 16 مارس الموافق 26 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 46 دقيقة، الفجر 4:37، الشروق 6:04، الظهر 12:04، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:21.

ـ الثلاثاء 17 مارس الموافق 27 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 48 دقيقة، الفجر 4:36، الشروق 6:03، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:04، العشاء 7:22.

ـ الأربعاء 18 مارس الموافق 28 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 50 دقيقة، الفجر 4:35، الشروق 6:01، الظهر 12:03، العصر 3:29، صلاة المغرب 6:05، العشاء 7:22.

ـ الخميس 19 مارس الموافق 29 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و 52 دقيقة، الفجر 4:33، الشروق 6:00، الظهر 12:03، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:06، العشاء 7:23.