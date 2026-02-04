قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
الرئيس السيسي: نضع حجر الأساس لمرحلة جديدة مع الجانب التركي تتسم بالطموح
الرئيس السيسي ونظيره التركي يشاهدان فيديو تسجيليا عن العلاقات المصرية التركية
الرئيس السيسي: المباحثات تعكس تقارباً واضحاً فى الرؤى بين مصر وتركيا
السيدة انتصار السيسي ترحب بزيارة أمينة أردوغان وتؤكد عمق الروابط بين مصر وتركيا
بمشاركة 99 شركة.. وزير الزراعة يفتتح الجناح المصري بمعرض فروت لوجستيكا ببرلين
برلماني: حظر روبلوكس في مصر يستدعي وجود استراتيجية وطنية لحماية أبنائنا
الرئيسان السيسي وأردوغان يشاركان في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال المصري التركي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواقيت الصلاة في رمضان 2026 كاملة مع إمساكية السحور والإفطار

مواقيت الصلاة في رمضان 2026 كاملة مع إمساكية السحور والإفطار
مواقيت الصلاة في رمضان 2026 كاملة مع إمساكية السحور والإفطار
عبد الفتاح تركي

مواقيت الصلاة في رمضان 2026 كاملة مع إمساكية السحور والإفطار .. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2026، ارتفعت معدلات البحث بشكل لافت عبر مختلف منصات ومحركات البحث عن مواقيت الصلاة في رمضان 2026، إلى جانب الإمساكية الكاملة للشهر الكريم، في ظل رغبة المسلمين في معرفة مواعيد السحور والإفطار والصلوات الخمس بدقة تامة تساعدهم على تنظيم يومهم الرمضاني منذ اللحظات الأولى للشهر الفضيل.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في إطار الحرص على تنظيم أوقات العبادة والعمل والراحة خلال شهر الصيام، خاصة مع التغير التدريجي في مواعيد الصلاة وساعات الصيام من يوم إلى آخر، وهو ما يجعل متابعة مواقيت الصلاة والإمساكية أمرًا أساسيًا للصائمين في مختلف المحافظات.

واقرأ أيضًا:

صلاة التراويح

موعد بداية شهر رمضان 2026 فلكيًا

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 2026، الموافق 1447 هجريًا، يوم الخميس 19 فبراير 2026، على أن تكون غرة الشهر مساء الأربعاء 18 فبراير عقب ثبوت رؤية الهلال وفق الضوابط الشرعية المعمول بها سنويًا في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

وفي هذه الليلة، يؤدي المسلمون أول صلاة تراويح إيذانًا ببدء الشهر الكريم، ليبدأ الصيام رسميًا مع فجر يوم الخميس، وسط أجواء روحانية خاصة يستعد لها المسلمون بالإقبال على الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم.

إمساكية اليوم الأول من رمضان 2026

تشير إمساكية شهر رمضان 2026 إلى أن اليوم الأول من أيام الشهر المبارك يشهد مواعيد دقيقة للسحور والإفطار والصلوات الخمس، حيث يكون موعد الإمساك في تمام الساعة 4: 56 صباحًا، ويحين أذان الفجر في الساعة 5: 06 صباحًا.

ويأتي أذان الظهر في الساعة 12: 09 ظهرًا، بينما يُرفع أذان العصر في الساعة 3: 20 عصرًا، ويحين موعد أذان المغرب والإفطار في الساعة 5: 45 مساءً، على أن يكون أذان العشاء وصلاة التراويح في الساعة 7: 03 مساءً.

حكم صلاة التراويح في رمضان

وتبدأ بعد ذلك المواعيد في التغير بشكل تدريجي طوال أيام الشهر، وهو ما يتطلب متابعة الإمساكية اليومية لضبط مواعيد العبادات بدقة دون تأخير أو تقديم.

مواقيت الصلاة والسحور والإفطار في منتصف رمضان 2026

مع حلول منتصف شهر رمضان 2026، تتقدم مواعيد الإمساك وأذان الفجر تدريجيًا، حيث يصل موعد الإمساك إلى نحو الساعة 4: 44 صباحًا، ويحين أذان الفجر قرابة الساعة 4: 54 صباحًا، ما يعكس زيادة واضحة في عدد ساعات الصيام مقارنة بالأيام الأولى من الشهر.

وفي المقابل، يتأخر موعد الإفطار ليقترب من الساعة 5: 55 مساءً، بينما تُقام صلاة العشاء والتراويح في حدود الساعة 7: 12 مساءً، وهو ما يدفع الصائمين إلى تنظيم أوقات الراحة والعبادة بما يتناسب مع طول النهار وزيادة مدة الصيام.

إمساكية العشر الأواخر من رمضان 2026

خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 2026، تستمر مواعيد الإمساك في التقدم حتى تصل إلى حوالي الساعة 4: 25 صباحًا في الأيام الأخيرة من الشهر، مع أذان فجر في تمام الساعة 4: 35 صباحًا، وهو ما يمثل ذروة طول ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل.

وفي هذه الأيام، يحين موعد الإفطار في آخر أيام الشهر عند الساعة 6: 05 مساءً، بينما تُقام صلاة العشاء والتراويح قرابة الساعة 7: 22 مساءً، وتُعد هذه الفترة من أكثر الفترات التي يحرص فيها المسلمون على الالتزام الدقيق بمواقيت الصلاة نظرًا لكثرة العبادات وقيام الليل.

أهمية متابعة مواقيت الصلاة في رمضان 2026

تمثل معرفة مواقيت الصلاة في رمضان 2026 عنصرًا أساسيًا لكل صائم، ليس فقط لضبط مواعيد السحور والإفطار، بل أيضًا للمحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها دون تأخير، واستغلال أوقات السحر والإفطار في الدعاء والذكر.

صلاة التراويح

وتساعد متابعة الإمساكية اليومية على تنظيم اليوم الرمضاني بشكل متوازن يجمع بين العبادة والعمل والراحة، خاصة خلال العشر الأواخر التي تُعد ذروة الشهر الكريم، ويجتهد فيها المسلمون في تحري ليلة القدر والإكثار من الطاعات والقربات.

مواقيت الصلاة في رمضان مواقيت الصلاة في رمضان 2026 إمساكية رمضان 2026 كاملة مواعيد السحور والإفطار رمضان 2026 مواقيت الصلاة في رمضان 1447 إمساكية اليوم الأول من رمضان 2026 عدد ساعات الصيام في رمضان 2026 مواقيت التراويح في رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

ترشيحاتنا

لعبة روبلوكس

شديدة الخطورة| حظر لعبة روبلوكس فى مصر.. كيف تحمى أطفالك منها؟

أسعار اللحوم اليوم السبت

الضأن يواصل ارتفاعه.. أسعار اللحوم اليوم السبت 31 يناير 2026

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

بالصور

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان
المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو
بوستر مسرحية تاتو

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد