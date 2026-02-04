مواقيت الصلاة في رمضان 2026 كاملة مع إمساكية السحور والإفطار .. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2026، ارتفعت معدلات البحث بشكل لافت عبر مختلف منصات ومحركات البحث عن مواقيت الصلاة في رمضان 2026، إلى جانب الإمساكية الكاملة للشهر الكريم، في ظل رغبة المسلمين في معرفة مواعيد السحور والإفطار والصلوات الخمس بدقة تامة تساعدهم على تنظيم يومهم الرمضاني منذ اللحظات الأولى للشهر الفضيل.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد في إطار الحرص على تنظيم أوقات العبادة والعمل والراحة خلال شهر الصيام، خاصة مع التغير التدريجي في مواعيد الصلاة وساعات الصيام من يوم إلى آخر، وهو ما يجعل متابعة مواقيت الصلاة والإمساكية أمرًا أساسيًا للصائمين في مختلف المحافظات.

بحسب الحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 2026، الموافق 1447 هجريًا، يوم الخميس 19 فبراير 2026، على أن تكون غرة الشهر مساء الأربعاء 18 فبراير عقب ثبوت رؤية الهلال وفق الضوابط الشرعية المعمول بها سنويًا في تحديد بدايات الشهور الهجرية.

وفي هذه الليلة، يؤدي المسلمون أول صلاة تراويح إيذانًا ببدء الشهر الكريم، ليبدأ الصيام رسميًا مع فجر يوم الخميس، وسط أجواء روحانية خاصة يستعد لها المسلمون بالإقبال على الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم.

إمساكية اليوم الأول من رمضان 2026

تشير إمساكية شهر رمضان 2026 إلى أن اليوم الأول من أيام الشهر المبارك يشهد مواعيد دقيقة للسحور والإفطار والصلوات الخمس، حيث يكون موعد الإمساك في تمام الساعة 4: 56 صباحًا، ويحين أذان الفجر في الساعة 5: 06 صباحًا.

ويأتي أذان الظهر في الساعة 12: 09 ظهرًا، بينما يُرفع أذان العصر في الساعة 3: 20 عصرًا، ويحين موعد أذان المغرب والإفطار في الساعة 5: 45 مساءً، على أن يكون أذان العشاء وصلاة التراويح في الساعة 7: 03 مساءً.

وتبدأ بعد ذلك المواعيد في التغير بشكل تدريجي طوال أيام الشهر، وهو ما يتطلب متابعة الإمساكية اليومية لضبط مواعيد العبادات بدقة دون تأخير أو تقديم.

مواقيت الصلاة والسحور والإفطار في منتصف رمضان 2026

مع حلول منتصف شهر رمضان 2026، تتقدم مواعيد الإمساك وأذان الفجر تدريجيًا، حيث يصل موعد الإمساك إلى نحو الساعة 4: 44 صباحًا، ويحين أذان الفجر قرابة الساعة 4: 54 صباحًا، ما يعكس زيادة واضحة في عدد ساعات الصيام مقارنة بالأيام الأولى من الشهر.

وفي المقابل، يتأخر موعد الإفطار ليقترب من الساعة 5: 55 مساءً، بينما تُقام صلاة العشاء والتراويح في حدود الساعة 7: 12 مساءً، وهو ما يدفع الصائمين إلى تنظيم أوقات الراحة والعبادة بما يتناسب مع طول النهار وزيادة مدة الصيام.

إمساكية العشر الأواخر من رمضان 2026

خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 2026، تستمر مواعيد الإمساك في التقدم حتى تصل إلى حوالي الساعة 4: 25 صباحًا في الأيام الأخيرة من الشهر، مع أذان فجر في تمام الساعة 4: 35 صباحًا، وهو ما يمثل ذروة طول ساعات الصيام خلال الشهر الفضيل.

وفي هذه الأيام، يحين موعد الإفطار في آخر أيام الشهر عند الساعة 6: 05 مساءً، بينما تُقام صلاة العشاء والتراويح قرابة الساعة 7: 22 مساءً، وتُعد هذه الفترة من أكثر الفترات التي يحرص فيها المسلمون على الالتزام الدقيق بمواقيت الصلاة نظرًا لكثرة العبادات وقيام الليل.

أهمية متابعة مواقيت الصلاة في رمضان 2026

تمثل معرفة مواقيت الصلاة في رمضان 2026 عنصرًا أساسيًا لكل صائم، ليس فقط لضبط مواعيد السحور والإفطار، بل أيضًا للمحافظة على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها دون تأخير، واستغلال أوقات السحر والإفطار في الدعاء والذكر.

وتساعد متابعة الإمساكية اليومية على تنظيم اليوم الرمضاني بشكل متوازن يجمع بين العبادة والعمل والراحة، خاصة خلال العشر الأواخر التي تُعد ذروة الشهر الكريم، ويجتهد فيها المسلمون في تحري ليلة القدر والإكثار من الطاعات والقربات.