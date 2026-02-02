عرض" حق ضايع" في النصف الثاني من شهر رمضان| خاص

يواصل صناع مسلسل" حق ضايع" تصوير العمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان القادم علي شاشة التليفزيون المصري، وعدد من القنوات المصرية والعربية.

وعلم صدي البلد ان مسلسل" حق ضايع" من المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان القادم.

مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، لوسي، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، ملك قورة، رنا سماحة، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، اخراج محمد عبدالخالق، يشرف على الإنتاج اسلام فؤاد سليم.



إن عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو مرة أخرى تأكيد على دور ماسبيرو التاريخي في تشكيل وجدان وعقل المصريين وتأكيد على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية المصرية والقيم ومحاربة الأفكار المتطرفة على كافة المستويات.