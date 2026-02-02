قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روائح غامضة تقلق سكان فيصل والهرم وتثير مخاوف صحية متزايدة | وشهود عيان توضح
كهربا يعلن فسخ تعاقده مع القادسية
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عرض" حق ضايع" في النصف الثاني من شهر رمضان| خاص

حق ضايع
حق ضايع
أحمد البهى

يواصل صناع مسلسل" حق ضايع" تصوير العمل، تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان القادم علي شاشة التليفزيون المصري، وعدد من القنوات المصرية والعربية. 

وعلم صدي البلد ان مسلسل" حق ضايع" من المقرر عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان القادم. 

مسلسل "حق ضايع" بطولة أحمد صلاح حسني، نسرين أمين، لوسي، نضال الشافعي، عبير منير، مروة الأزلي، ملك قورة، رنا سماحة، تأليف الدكتور حسين مصطفى محرم، اخراج محمد عبدالخالق، يشرف على الإنتاج اسلام فؤاد سليم. 


إن عودة قطاع الإنتاج بماسبيرو مرة أخرى تأكيد على دور ماسبيرو التاريخي في تشكيل وجدان وعقل المصريين وتأكيد على دوره الوطني في الحفاظ على الهوية المصرية والقيم ومحاربة الأفكار المتطرفة على كافة المستويات.

حق ضايع مسلسل حق ضايع أحمد صلاح حسني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يترأس القداس الشهري لشعب إيبارشية حلوان والمعصرة

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس داعم استراتيجى لصناعة أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة

صورة ارشيفية

وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر المصري مع بدء التشغيل الرسمي لمعبر رفح

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد