كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض
سفير أمريكا بتركيا: السلام في المنطقة غير ممكن.. الأنبياء والحملات الصليبية لم يستيطعوا فعل ذلك
دعاء الفجر 14 شعبان.. ردّد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
بدون زحمة ولا طوابير.. كيف تحجز تذكرة قطار وأنت في المنزل؟
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
استقرار المنظومة خط أحمر.. الأسنان ترفض تعديلات قانون المستشفيات الجامعية
روبلكس تشعل الجدل في مصر.. هل تحولت ألعاب الأطـ.فال إلى خطر رقمي؟
1.1 مليون دولار.. حكم سابق يلزم الزمالك بسداد مستحقات أيك السويدي في ملف عمر فرج
ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
رباب الهواري

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن مفاجأة مدوية، حيث قرر كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، عدم خوض مباراة فريقه المقبلة ضد الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.


غضب رونالدو من إدارة النادي
 

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البرتغالي غير راضٍ عن إدارة النادي، ويرى أن تصرفات إدارة صندوق الاستثمارات العامة تُضر بمصلحة الفريق. وأشارت إلى أن رونالدو يرفض حتى ارتداء زي الفريق في مباراة يوم الإثنين، احتجاجًا على ما يصفه بـ”التفاوت في المعاملة” بين النصر وبعض الأندية المنافسة، وخصوصًا الهلال، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بضم الفرنسي كريم بنزيما بعد رحيله عن اتحاد جدة.
 

نقص التعزيزات يثير الاستياء
 

ويُعد نقص التعزيزات المطلوبة من قبل المدير الفني خورخي جيسوس أحد أسباب استياء رونالدو. حتى الآن، اكتفى النصر بصفقة وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهي ضم اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم، بينما واصلت الأندية المنافسة تعزيز صفوفها بشكل مكثف، ما جعل النجم البرتغالي يشعر بعدم العدالة
 

قرار تعليق صلاحيات المسؤولين يغذي الأزمة

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق صلاحيات المدير الرياضي سيمو كوتينيو والرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو في بداية الشهر، بقرار من مجلس الإدارة، ساهم في تأجيج استياء رونالدو من إدارة النادي، إذ يرى أن هذه القرارات تؤثر سلبًا على أداء الفريق واستقراره الإداري.

رونالدو يعتبر الإدارة الحالية مضرة

في ظل هذه الظروف، أصبح كريستيانو رونالدو مقتنعًا بأن الإدارة الحالية تضر بمصلحة النصر، خاصة عند مقارنتها بإدارة الهلال الأكثر نشاطًا وحسمًا في سوق الانتقالات، ما يعكس فجوة كبيرة في الطموحات والإمكانات بين الفريقين


 

كريستيانو رونالدو النصر السعودي دورى روشن اخبار الرياضة

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

