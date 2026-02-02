كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

كشفت صحيفة أبولا البرتغالية عن مفاجأة مدوية، حيث قرر كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، عدم خوض مباراة فريقه المقبلة ضد الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.



غضب رونالدو من إدارة النادي



وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البرتغالي غير راضٍ عن إدارة النادي، ويرى أن تصرفات إدارة صندوق الاستثمارات العامة تُضر بمصلحة الفريق. وأشارت إلى أن رونالدو يرفض حتى ارتداء زي الفريق في مباراة يوم الإثنين، احتجاجًا على ما يصفه بـ”التفاوت في المعاملة” بين النصر وبعض الأندية المنافسة، وخصوصًا الهلال، الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بضم الفرنسي كريم بنزيما بعد رحيله عن اتحاد جدة.



نقص التعزيزات يثير الاستياء



ويُعد نقص التعزيزات المطلوبة من قبل المدير الفني خورخي جيسوس أحد أسباب استياء رونالدو. حتى الآن، اكتفى النصر بصفقة وحيدة خلال فترة الانتقالات الشتوية، وهي ضم اللاعب العراقي الشاب حيدر عبد الكريم، بينما واصلت الأندية المنافسة تعزيز صفوفها بشكل مكثف، ما جعل النجم البرتغالي يشعر بعدم العدالة



قرار تعليق صلاحيات المسؤولين يغذي الأزمة

وأشارت الصحيفة إلى أن تعليق صلاحيات المدير الرياضي سيمو كوتينيو والرئيس التنفيذي خوسيه سيميدو في بداية الشهر، بقرار من مجلس الإدارة، ساهم في تأجيج استياء رونالدو من إدارة النادي، إذ يرى أن هذه القرارات تؤثر سلبًا على أداء الفريق واستقراره الإداري.

رونالدو يعتبر الإدارة الحالية مضرة

في ظل هذه الظروف، أصبح كريستيانو رونالدو مقتنعًا بأن الإدارة الحالية تضر بمصلحة النصر، خاصة عند مقارنتها بإدارة الهلال الأكثر نشاطًا وحسمًا في سوق الانتقالات، ما يعكس فجوة كبيرة في الطموحات والإمكانات بين الفريقين



