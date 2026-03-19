تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادات الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي

يضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللمسات الأخيرة علي التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الترجي الرياضي المقرر لها التاسعة من مساء بعد غد السبت باستاد القاهرة في اياب ربع نهائي دوري ابطال أفريقيا، وخسر الفريق الأحمر مواجهة الذهاب التي اقيمت بتونس الأحد المقبل بهدف نظيف من ضربة جزاء.

وأكد الجهاز الطبي للفريق الأحمر جاهزية أحمد مصطفي زيزو واليو ديانج وياسين مرعي للمباراة بعد تعافيهم من الاصابات التي لحقت بهم، وقال الجهاز الطبي أن زيزو عاني من كدمة في الكاحل وديانج عاني من الإرهاق الشديد ولكن بعد الفحص الطبي باتا جاهزين بشكل كامل للمشاركة في المباراة، بينما تعافي ياسين مرعي من المزق العضلي وشارك بشكل تدريجي في التدريبات.

ومن المقرر أن يدخل الفريق الأحمر في معسكر مغلق مبكر اليوم إستعداداً لتلك المباراة حيث يفرض الجهاز الفني سياجاً من السرية الشديدة علي التدريبات حتي علي المنصات الإعلامية الرسمية للنادي، وسيتجمع اللاعبين في فندق الإقامة ثم يتناولوا وجبة الأفطار ويتجه الفريق الي استاد مختار التتش لخوض المران الرئيسي ويستمر المعسكر حتي موعد المباراة بعد غد السبت.

وحرص الدنماركي ييس توروب المدير الفني علي عقد محاضرة مع لاعبيه قبل التدريبات حيث اشاد بأدائهم في مواجهة الذهاب وأكد ان الشئ الوحيد الذي ينقصهم هو تسجيل الأهداف ولكنهم فعلوا كل شئ في المباارة الأولي، وقال توروب أن الفريق سيخوض مباراة صعبة ليست لقوة المنافس فقط ولكن لأن المطلوب هو تسجيل هدفين مع عدم تلقي اي هدف في مرماهم لأن الفريق خسر بهدف في مباراة الذهاب.