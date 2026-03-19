طريقة عمل السابلية بالكيلو في البيت.. وصفة ناجحة ومضمونة

يعتبر السابلية من أشهر بسكويتات عيد الفطر التي لا تخلو منها موائد العيد، بسبب طعمه الناعم وشكله المميز.

ويقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل السابلية بالكيلو بمقادير مضبوطة تضمن نجاحه مثل المحلات، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل السابلية بالكيلو

مقادير السابلية بالكيلو:

1 كيلو دقيق فاخر

500 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة

400 جرام سكر بودرة

4 بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

مربى أو شوكولاتة للتزيين

طريقة عمل السابلية خطوة بخطوة:

ـ في وعاء كبير يتم خفق الزبدة مع السكر البودرة جيداً حتى يصبح القوام كريمي فاتح اللون.

ـ يضاف البيض تدريجياً مع الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

ـ في وعاء آخر يخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح.

ـ يضاف خليط الدقيق تدريجياً إلى المكونات السائلة مع التقليب برفق حتى تتكون عجينة ناعمة.

ـ توضع العجينة في كيس حلواني وتشكل حسب الرغبة.

ـ ترص في صينية مبطنة بورق زبدة.

ـ تخبز في فرن مسخن مسبقاً على درجة 170 لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي فاتح.

ـ تترك لتبرد ثم تزين بالمربى أو الشوكولاتة.

أسرار نجاح السابلية في البيت

للحصول على نتيجة مثل الجاهز، ينصح الشيف محمد حامد بـ:

ـ استخدام سكر بودرة ناعم جداً

ـ عدم العجن الزائد بعد إضافة الدقيق

ـ استخدام زبدة حقيقية وليس سمن

ـ عدم تركه يأخذ لون غامق

ـ تركه يبرد تماماً قبل الحشو

نصائح لتخزين بسكويت السابلية

ـ يحفظ في علبة محكمة الغلق

ـ يفضل وضع ورق زبدة بين الطبقات

ـ يمكن أن يظل طازجاً لمدة أسبوعين

ـ يحفظ بعيداً عن الرطوبة