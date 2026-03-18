برغم تناول الكحك .. حيل سحرية لخسارة الوزن بسرعة في العيد دون حرمان

مع حلول عيد الفطر، تبحث الكثير من النساء عن طرق فعالة تساعد على خسارة الوزن في العيد دون التخلي عن متعة تناول الكحك والبسكويت. الحقيقة أن التوازن هو السر، وليس الحرمان، فهناك حيل بسيطة تمكنك من الاستمتاع بالكحك دون زيادة في الوزن.

التحكم في الكميات سر النجاح

تناول الكحك لا يسبب زيادة الوزن بحد ذاته، لكن الإفراط هو المشكلة. احرصي على تناول قطعة واحدة أو اثنتين يوميًا، مع تجنب الأكل العشوائي طوال اليوم.

ابدئي يومك بطريقة صحية

قال الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": شرب كوب ماء على الريق يساعد في تنشيط عملية الحرق، كما يقلل الشهية. ويمكن إضافة الليمون لتعزيز فوائد الحرق.

البروتين يقلل الرغبة في الحلويات

تناول البروتين مثل البيض أو الزبادي في الإفطار يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يقلل الرغبة في تناول الحلويات.

المشي بعد الأكل يحرق الدهون

من أفضل الطرق لحرق الدهون في العيد هو المشي لمدة 20 إلى 30 دقيقة بعد تناول الكحك، حيث يساعد ذلك في تحسين الهضم وتقليل تخزين الدهون.

تجنبي هذه المشروبات

ابتعدي عن العصائر المحلاة والمشروبات الغازية، لأنها تحتوي على سعرات عالية. استبدليها بالماء أو الأعشاب مثل النعناع والشاي الأخضر.

النوم عامل أساسي في خسارة الوزن

قلة النوم تؤدي إلى زيادة هرمونات الجوع، مما يزيد من تناول الطعام. احرصي على النوم من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.

وجبات صغيرة لحرق مستمر

تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة يساعد في الحفاظ على معدل الحرق ومنع تخزين الدهون.