بعد منح اللقب للمغرب.. 9 أشهر تنتظر السنغال لحسم مصير «كأس أفريقيا»

يستعد الاتحاد السنغالي لكرة القدم لخوض معركة قانونية جديدة بعد قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إعلان منتخب المغرب فائزاً بنهائي كأس أمم أفريقيا، واعتبار منتخب السنغال خاسرا للمباراة بنتيجة 3-0.

وكتب احمد ياسر نجم الكرة المصرية السابق عبر حسابه علي فيسبوك "قضيه السنغال ستستغرق 9 أشهر في المحكمة الدولية كأس والسنغال لديها فرصة جيدة لإستعادة اللقب".

وكان “كاف” قد أعلن في وقت سابق اعتبار منتخب السنغال خاسرًا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0، ومنح اللقب رسميًا لمنتخب المغرب، بعد ثبوت مخالفات تتعلق بتطبيق هذه المواد.

وأثار القرار موجة واسعة من الجدل والاعتراضات، خاصة من الجانب السنغالي، الذي تمسك بأحقيته في اللقب، مؤكدًا اتجاهه للتصعيد القانوني خلال الفترة المقبلة.