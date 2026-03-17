باريس سان جيرمان يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ ربع النهائي
فاق وبقى كويس.. ممدوح عيد يطمئن على الحالة الصحية لـ محمد حمدي
حفظ القرآن في سنّ الـ12.. زياد حجاج طالب الثانوية الأزهرية يؤمُّ المصلين بالجامع الأزهر
40 ألف مزارع في قلب التحول الأخضر .. الزراعة الحيوية توسّع نطاقها بمصر
الكاف يعتمد فوز المغرب 3 -0 واعتبار السنغال منسحبًا من كأس أمم إفريقيا
اغتيال لاريجاني وصورة غامضة تسبق الحدث .. هل كشفت نبوءة الجاسوس كواليس العملية؟
لمن الغلبة التقنية والتكنولوجية بين إيران وإسرائيل؟ الاغتيالات تكشف
السيناريوهات المتوقعة في إيران بعد مقتل لاريجاني
بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 28 رمضان
إعلام إسرائيلي : نتنياهو يصدر أوامر باستهداف كبار مسؤولي إيران والفصائل اللبنانية
لحظات عصيبة عاشتها الكرة المصرية.. سقوط محمد حمدي انتزع القلوب.. وهاني أبوريدة يتابع حالته
بيراميدز يتأهل لنصف نهائى كأس مصر على حساب بتروجت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أحمد عاطف آدم
أحمد عاطف آدم

كانت الأرضُ لا تزالُ صفحةً بيضاء، لم يخطَّ عليها الإنسانُ بعدُ أولى سطورِ خصومته، إذ غابت "المنفعة" عن المشهد فلم تفسد براءة أسمى أشكال الروابط الإنسانية وعلى رأسها "الأخوة". حيث ينساب الكون في بساطة مطلقة، بلا أثر يذكر لأي خطواتٍ سابقة توجه المسير، ولا تعقيدات نفسية تلوث نقاء النوايا.

​وسط تلك الأجواء الساكنة، رقب الابن الأول لآدم "قابيل" نماء الزرع، بينما تفرغ شقيقه "هابيل" لرعي القطعان، وكأن الحياة تقدم لهما خيارات العيش والارتقاء بلا حقد أو عداء. وما من إشارة توحي بأن هذا الهدوء يخبئ في طياته بركاناً سيغير وجه التاريخ للأبد، أو أن "الإنسان" الذي كرمه الله، على وشك اختبار أول انشطار في ماهيته بين سمو الروح الخالد وطغيان المادة الزائل.

​استُهل المشهد بامتثال الشقيقين لتوجيه والدهما "آدم" عليه السلام، الذي نقل إليهما الأمر الإلهي بتقديم "قربان" إلى الله عز وجل؛ ليكون برهاناً على الطاعة واختباراً لما تكنّه الصدور في مهد البشرية. كلاهما تقدم بعطائه لتغدو تلك القرابين كاشفةً للمعدن الحقيقي لكل منهما، لكن شتان ما بين قلبٍ وقلب.

​استخسر "قابيل" الجيد من إنتاجه وقدم أردأ ما عنده من ثمار ذابلة بامتنانٍ منقوص ونفسٍ ضاقت عن حب البذل، وكأنه يؤدي ضريبةً ثقيلة لا عبادةً طوعية. وعلى النقيض، انتقى "هابيل" أفضل وأسمن ما في قطيعه ليقدمه قرباناً فاضت به روحه المتسعة إخلاصاً، فكان التباين بينهما هو الفرق بين من يعطي ليتخلص من حمل، ومن يمنح ليرتقي بالمحبة.

​آنذاك، ولدت أول تراجيديا بشرية؛ إذ تقبل الله من هابيل ورُفِض سعي "قابيل" فاستعرت في صدر الأخير نيران "الأنا" المشتعلة بالغيرة، ليواجهه "هابيل" ببرد الطمأنينة وسلام اليقين. خلا النزاع من أطماع الملك أو السلطان، بل كان صراعاً بين "الشر" الذي يرى في الآخر تهديداً لوجوده، و"الخير" الذي يتخذ من الرضا الإلهي سقفاً لطموحه وملاذاً وحيداً لسكينته.

​وبوصول الغيرة ذروتها، انحبست أنفاس الخلائق في صمتٍ مهيب؛ إذ رفع قابيل يده، مدفوعاً بوهم القوة، لينهي حياة شقيقه. خلال تلك البرهة الخاطفة، لم يرتفع النصل أو الحجر، بل كانت "الأنا" المتضخمة هي التي حاولت اغتيال "الفطرة" السوية. وبرغم قتامة المشهد، تجلت أعظم لحظات الانتصار الأخلاقي؛ حين رفض هابيل أن ينزلق لمستوى الخطيئة أو أن تلوث الدماء كفه، متمسكاً بأيقونة تغليب الخير التي خلدها القرآن الكريم بسورة "المائدة" في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم "لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ" صدق الله العظيم.

​لم تمثل هذه الكلمات إعلاناً عن ضعف، بل كانت إرساءً لـ "الدستور القيمي الأول"؛ حيث غلب هابيل "معنوياً" قبل أن يُهزم "جسدياً"؛ مؤكداً أن الصلاح يمتلك رفاهية التعفف عن الأذى، بينما يغرق الضلال في ضيق الانتقام ووحشة الندم الذي طارد قابيل وهو يبحث عمن يواري سوأة انكساره النفسي قبل جثة أخيه.

​ومن هذا الصدام الأول، ينتقل بنا التأمل إلى "القرآن الكريم"؛ فهو الميزان الدقيق الذي لم يترك هذه الجدلية نهباً للتأويلات، بل وضعها في قالب من الهندسة الرقمية المذهلة؛ إذ نجد أن كلمة "الملائكة" ذُكرت 88 مرة، وفي المقابل تماماً وردت كلمة "الشياطين" 88 مرة. هذا التساوي المذهل يخبرنا أن الأرض "ميدان عدل" تتساوى فيه قوى الدفع نحو الفضيلة وقوى الجذب نحو الغواية، ليبقى القرار النهائي رهين إرادة المرء وحده.

​ورغم هذا التعادل في "القوى المحركة"، ينحاز الميزان الإلهي في انتشار "الأثر"؛ فبينما وردت كلمة "الخير" بلفظها الصريح في 176 موضعاً، نجد أن كلمة "الشر" تنحصر في 31 موضعاً فقط. وهذا الفارق الشاسع ليس مجرد رقم، بل هو فلسفة كونية تؤصل لأن الخير هو "القاعدة" والشر هو "الاستثناء".

​تتجلى رحابةُ الخير في البيان الإلهي كفضاءٍ لا يضيق، ومظلةٍ تستوعبُ المادة والروح، والمنح والنماء، وهو الأصلُ الممتد الذي قامت عليه السموات والأرض. أما الشر، فهو الضيق والعارض الذي يطرأ على الفطرة، هو تلك "المساحة الضئيلة" التي يختار الإنسان بملء إرادته أن ينحصر فيها، تماماً كما انحصر قابيل في غيظه رغم سعة ملك الله من حوله. إن كثرة ورود "الخير" هي دعوة إلهية لليقين بأن الصلاح هو التيار الجارف الذي يبتلع زبد السوء مهما علا.

اجتماع الحكومة

حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه

حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2026

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية تعلن مفاجأة في الطقس بداية من الغد

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: سيول تضرب سيناء والبحر الأحمر وعواصف ترابية تجتاح البلاد غدا

دونالد ترامب

ترامب : انسحاب الولايات المتحدة قريبا من العملية العسكرية في إيران

ارشيفية

الطبيبة المزيفة والذهب الدليفري.. سيدة تخدع جواهرجي داخل مستشفى بالدقي| ماذا حدث؟

المتهمات

طالبتان تبحثان عن زيادة المشاهدات.. القبض على بطلتى فيديو إشارة المرور بالإسكندرية

علي لاريجاني

إيران تنفي مقتل علي لاريجاني وتتوعد بالرد على مزاعم اغتياله

المتهم

خلافات مع زوجته.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لشخص يهرب حاملا طفلين بالغربية

مقتل سيدة في المنوفية

شاب يقتل جدته في المنوفية لسرقة أموالها

احمد المتوفي

لحظات وداع مؤلمة.. أقصري يتوفى أثناء صلاة التراويح

بالصور

الوصفة الأصلية.. طريقة عمل كوكيز العيد

طريقة عمل الكوكيز
فيديو

ميار الببلاوي

دفعت 200 ألف جنيه لشيخ مغربي.. تصريحات صادمة لـ ميار الببلاوي عن السحر والزواج

وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

قرار جديد يثير الجدل.. وقف خدمات حكومية عن المتخلفين عن النفقة

الفنان محمد سليمان

زوجتي اعتنقت الإسلام وابنتي محجبة.. محمد سليمان يكشف تفاصيل حياته العائلية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لا تُسلِّم المرأة قلبها بسهولة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد