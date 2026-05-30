طقس رابع أيام العيد.. ارتفاع تدريجي للحرارة وأمطار تضرب هذه المحافظات

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت 30 مايو 2026، مؤكدة أن البلاد ستشهد ارتفاعًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع استمرار الأجواء الربيعية المعتادة خلال هذه الفترة من العام.

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن الطقس سيكون حارًا خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، في حين تسود أجواء معتدلة خلال فترات الليل والصباح الباكر.

الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن الشبورة المائية ستكون من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة صباح السبت، خاصة في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تؤثر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

تحذيرات مهمة لقائدي السيارات

ونصحت منار غانم قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالسرعات المقررة، وترك مسافات أمان كافية بين السيارات، مع استخدام أنوار الشبورة والمصابيح الأمامية المنخفضة، وعدم التوقف المفاجئ على الطرق السريعة، خاصة خلال فترات انخفاض الرؤية الأفقية.

أمطار رعدية على السلوم ومطروح وسيوة

وأكدت أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على بعض مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وخاصة مناطق السلوم ومطروح وسيوة، وذلك على فترات متقطعة وبنسبة حدوث تصل إلى 30%.

كما أوضحت أن بعض المناطق قد تشهد ظهور سحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة.

نشاط للرياح على أغلب الأنحاء

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، موضحة أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بشكل متقطع على بعض مناطق جنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة مئوية والصغرى 21 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة والصغرى 24 درجة.

الأرصاد تناشد المواطنين متابعة النشرات الجوية

واختتمت منار غانم تصريحاتها بمناشدة المواطنين متابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكل مستمر، خاصة مع وجود شبورة مائية صباحية وفرص لسقوط أمطار على بعض المناطق، حفاظًا على سلامة المواطنين خلال التنقلات والسفر.