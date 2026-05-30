جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 3 قرى في جنوب لبنان بالإخلاء

أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تحذيراً لسكان 3 قرى في جنوب لبنان وهي قرى ميفدون وشوكين وزبدين في النبطية.

وصباح يوم السبت، نفذ ​جيش الاحتلال الإسرائيلي​ عملية نسف كبيرة في منطقة عريض مرجعيون، وبعد نصف ساعة شنّ طيران سلسلة غارات على دبين.

وشن جيش الاحتلال غارات جوية على عريض دبين وبلدتي دبين وبلاط، وسط استمرار التصعيد العسكري في المنطقة.

وأغار طيران حربي على دفعتين، على بلدة الجميجمة في قضاء بنت جبيل.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت سقوط11 شهيدا بينهم مسعف و8 مصابين في غارات إسرائيلية على معروب والعباسية وطير دبا جنوبي البلاد.

و زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استطاع تكبيد حزب الله أعداد كبيرة من مقاتليه، برقم يترجم في الغالب إلى آلاف بحسب المزاعم التي لا يوجد ما يؤكدها.