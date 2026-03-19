قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز وانبي في نصف نهائي كأس مصر
القبض على سائق توك توك تعدى على فتاة بالبساتين
بعد منح اللقب للمغرب.. 9 أشهر تنتظر السنغال لحسم مصير «كأس أفريقيا»
تفاصيل الساعات الأخيرة لاستعدادات الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي
الأزهر يحذر: صلاة المرأة بجوار الرجل في العيد باطلة عند الأحناف ومكروهة عند جمهور الفقهاء
صواريخ ليلة العيد.. صفارات الإنذار تدوي في شمال ووسط إسرائيل
مسلسل فن الحرب.. مقتـ.ـل ريم مصطفى بعد انكشاف مخططاتها السرية
دولة الاحتلال محاصرة.. أكثر من 5 ملايين إسرائيلي محتجزون في الملاجئ
مسلسل نون النسوة الحلقة الأخيرة.. موت مي كساب ومحمود الليثي وحبس محمد يوسف
جحيم يهبط من السماء.. إسرائيل تزعم قصف إيران بـ12 ألف قنبلة خلال 18 يوما
إعلامية تفجر مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول
أول استدعاء دولي.. منتخب كاب فيردي يستدعي كامويش لمواجهات ودية تحضيرية لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهر يحذر: صلاة المرأة بجوار الرجل في العيد باطلة عند الأحناف ومكروهة عند جمهور الفقهاء

محمد شحتة

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال يقول: ما حكم صلاة الرجال إلى جوار النساء في صلاة العيد؟

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن خروج المسلمين رجالًا ونساء وأطفالًا لصلاة العيد أمر مستحب؛ ليكبروا الله ويشهدوا الخير.

وأوضح مركز الأزهر أنه ينبغي الفصل بين الرجال والنساء إذا أقيمت الصلاة، فيصطف الرجال في الصفوف الأولى ثم الصبيان ثم النساء؛ ولا تقف المرأة عن يمين الرجل ولا عن شماله.

فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي: «فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَهُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلَاتَهُ»، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا صَلَاةُ -قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: لَا أَحْسَبُهُ إِلَّا قَالَ: صَلَاةُ أُمَّتِي-». [أخرجه أبو داود].

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «صَلَّيْتُ أَنَا ويَتِيمٌ، في بَيْتِنَا خَلْفَ النبيِّ، وأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا». [متفق عليه].

وفي هذا التنظيم والترتيب تعظيم لشعائر الله، وحفاظ على مقصود العبادة، ومنع لما قد يخدش الحياء، أو يدعو لإثم، أو يتنافى مع الذوق العام.
وقد رغَّب سيدنا محمد في تخصيص باب من أبواب مسجده لخروج النساء تأكيدًا على هذه المعاني، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال: «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ». [أخرجه أبو داود].

وعليه؛ فلا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما، فإن صلَّت بجواره دون حائل فالصلاة باطلة عند الأحناف، ومكروهة عند جمهور الفقهاء.

وخروجًا من هذا الخلاف، وحرصًا على صحة الصلاة بالإجماع، ومراعاة للآداب العامة التي دلَّت عليها الشريعة، وحثَّت عليها الفطرة، ووافقها العرف؛ فإننا ننصح بالتزام تعاليم الشرع بترتيب الصفوف، ووقوف كلٍّ في مكانه المحدد له.

الأزهر صلاة الرجال بجوار النساء صلاة العيد عيد الفطر أحكام صلاة العيد

