عيد الفطر 2026 .. تكبيرات صلاة العيد مكتوبة وكيفية أدائها خطوة بخطوة

مع قرب نهاية شهر رمضان المبارك يبحث كثيرون عن موعد صلاة عيد الفطر 2026 والطريقة الصحيحة لأدائها وفق ما ورد في السنة النبوية، حيث تعد صلاة عيد الفطر من أعظم شعائر الإسلام التي يجتمع فيها المسلمون في المساجد والساحات احتفالًا بانتهاء شهر الصيام.

ويتساءل كثيرون عن عدد تكبيرات صلاة عيد الفطر وكيفية أداء صلاة العيد خطوة بخطوة، إضافة إلى معرفة سنن عيد الفطر قبل الذهاب إلى الصلاة مثل التكبير والاغتسال ولبس أفضل الثياب؛ لذلك يحرص المسلمون على التعرف على طريقة صلاة عيد الفطر الصحيحة ووقتها وفضلها، حتى يؤدوا هذه الشعيرة المباركة كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام وفي السطور التالية نتعرف على صيغة تكبيرات صلاة العيد وطريقة أدائها.

موعد عيد الفطر 2026 في مصر

ينتظر كثيرون عيد الفطر 2026 فهي مناسبة مباركة من المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون بعد شهر كامل من الصيام، وتجمع بين الفرحة والعبادة وصلة الرحم.

ويحرص كثيرون على معرفة موعد عيد الفطر في مصر 2026 وأبرز مظاهر الاحتفال به، إلى جانب معرفة توقيت صلاة العيد وأماكن إقامتها في مختلف المدن.

أول أيام عيد الفطر 2026

وفي هذا السياق، تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس اليوم الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

صيغ تكبيرات عيد الفطر 2026 مكتوبة

ومن جانبها كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الصيغة المحددة لتكبيرات عيد الفطر المبارك وهي :

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.

كيفية صلاة عيد الفطر خطوة بخطوة

النية والتكبير: استحضار نية صلاة العيد في القلب، ثم تكبيرة الإحرام.

الركعة الأولى: يكبر المصلي 7 تكبيرات إضافية غير تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الإمام الفاتحة وسورة الأعلى.

الركعة الثانية: يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام التي يرفع بها من السجود، ثم يقرأ الإمام الفاتحة وسورة الغاشية.

بعد الصلاة: يجلس المصلون لاستماع الخطبة، وهي سنة بعد صلاة العيد.

سنن مستحبة في عيد الفطر 2026

وكانت دار الإفتاء وضّحت السنن المستحبة في عيد الفطر، قائلة "التوسعة على الأهل بمعنى أن تُسَنُّ التَّوْسِعةُ في العيد على الأهل بأيِّ شيءٍ كانَ من المأكول؛ إذْ لم يَرِد الشرعُ فيه بشيءٍ معلوم، فمن وسَّع على أهله فيه فقد امتثل السُّنَّة، ويجوز أن يُتَّخَذَ فيه طعامٌ معلوم؛ إذ هو من المباح، لكن بشرط عدم التكلف فيه، وبشرط أن لا يُجعَل ذلك سُنَّةً يُستَنُّ بها فيُعَدُّ مَنْ خالف ذلك كأنه مُرتكبٌ لكبيرة.

وأضافت دار الإفتاء أن من سنن عيد الفطر أيضا إظهار السرور مندوب، فذلك من الشريعة التي شرعها الله لعباده؛ إذ في إبدال عيد الجاهليَّة بالعيدين المذكورين دلالةٌ على أنه يُفعَل في العيدين المشروعين ما تفعلُه الجاهليَّة في أعيادها مِمَّا ليس بمحظورٍ ولا شاغلٍ عن طاعة، وإنما خالفهم في تعيين الوقتين، وأما التوسعة على العيال في الأعياد بما حصل لهم من ترويح البدن وبسط النفس من كلف العبادة فهو مشروع.

وتابعت "الصلة والتزاور لَمَّا كان العيد محلا للسرور وإظهار الفرح فإن فضل الله تعالى ورحمته أولى ما يَفرَحُ به المؤمن، قال تعالى: {قُلۡ بِفَضۡلِ ٱللَّهِ وَبِرَحۡمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُواْ هُوَ خَيۡرٞ مِّمَّا يَجۡمَعُونَ} [يونس: 58]، وإن من فضل الله تعالى أن سنَّ لنا أعمالا نجد سعادتنا في عملها وجعلها قُرْبَةً لنيل رضوانه في ذات الوقت، ومن هذه الأعمال زيارةُ الصالحين وصِلَةُ الأرحام، الأحياء منهم والأموات، التي تستحب في العيد؛ لكونه محلًّا للطاعات والقُرُبات.