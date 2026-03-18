لو سافرت من مصر للسعودية قبل عيد الفطر فهل أكمل صيامي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

كشف الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم من صام في مصر وسافر إلى السعودية قبل عيد الفطر في آخر أيام رمضان، قائلا "لو صُمتَ في مصر، وسافرت السعودية قبل العيد... تعمل أيه؟".

حكم من صام في مصر وسافر إلى السعودية في آخر أيام رمضان

وقال الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له منشورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، “مع إعلان المملكة العربية السعودية أنَّ الجمعة 20 مارس 2026م أوَّل أيام عيد الفطر فمعنى ذلك أنَّ رمضان في السعودية كاملًا”.

وأضاف الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء "أي: (30) يومًا، ووقتها يصوم مَن بدأ صيامه في مصر مع أهل السعودية تمامًا مثلهم؛ لأنه سيكون صائمًا في حقه هو (29) يومًا، وهو شهر صحيح شرعًا".

وأوضح الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء "يعني: عَيَّد مع الناس السعودية طبيعي.. صومًا مقبولًا وعبادة مُتقبَّلة بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير".

موعد أول أيام عيد الفطر وصلاة عيد الفطر في القاهرة:

يعد عيد الفطر من أهم المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون بعد شهر كامل من الصيام، إذ يجمع بين الفرحة والعبادة وصلة الرحم، لذلك يحرص كثيرون على معرفة موعد عيد الفطر في مصر 2026 وأبرز مظاهر الاحتفال به، إلى جانب معرفة توقيت صلاة العيد وأماكن إقامتها في مختلف المدن.

أول أيام عيد الفطر 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غدا الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 يختلف بحسب كل محافظة وأخرى وذلك وفقا لاختلاف التوقيت المحلي بين المدن، ويأتي المواعيد المتوقعة للصلاة في عدد من المحافظات: