ديني

لو سافرت من مصر للسعودية قبل عيد الفطر فهل أكمل صيامي؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

كشف الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء، عن حكم من صام في مصر وسافر إلى السعودية قبل عيد الفطر في آخر أيام رمضان، قائلا "لو صُمتَ في مصر، وسافرت السعودية قبل العيد... تعمل أيه؟".

حكم من صام في مصر وسافر إلى السعودية في آخر أيام رمضان

وقال الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له منشورة عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، “مع إعلان المملكة العربية السعودية أنَّ الجمعة 20 مارس 2026م أوَّل أيام عيد الفطر فمعنى ذلك أنَّ رمضان في السعودية كاملًا”. 

وأضاف الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء "أي: (30) يومًا، ووقتها يصوم مَن بدأ صيامه في مصر مع أهل السعودية تمامًا مثلهم؛ لأنه سيكون صائمًا في حقه هو (29) يومًا، وهو شهر صحيح شرعًا".

وأوضح الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء "يعني: عَيَّد مع الناس السعودية طبيعي.. صومًا مقبولًا وعبادة مُتقبَّلة بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير".

موعد أول أيام عيد الفطر  وصلاة عيد الفطر في القاهرة:

يعد عيد الفطر من أهم المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون بعد شهر كامل من الصيام، إذ يجمع بين الفرحة والعبادة وصلة الرحم، لذلك يحرص كثيرون على معرفة موعد عيد الفطر في مصر 2026 وأبرز مظاهر الاحتفال به، إلى جانب معرفة توقيت صلاة العيد وأماكن إقامتها في مختلف المدن.

أول أيام عيد الفطر 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غدا الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

توقيت صلاة عيد الفطر 2026 يختلف بحسب كل محافظة وأخرى وذلك وفقا لاختلاف التوقيت المحلي بين المدن، ويأتي المواعيد المتوقعة للصلاة في عدد من المحافظات:

  • توقيت صلاة العيد في القاهرة ستكون في تمام الساعة : 6:24 صباحًا
  • توقيت صلاة العيد في الجيزة: 6:25 صباحًا
  • توقيت صلاة العيد في الإسكندرية: 6:29 صباحًا
  • توقيت صلاة العيد في الإسماعيلية: 6:20 صباحًا
  • توقيت صلاة العيد في السويس: 6:19 صباحًا
  • صلاة العيد في بورسعيد: 6:20 صباحًا
  • الزقازيق: 6:23 صباحًا
  • المنصورة: 6:23 صباحًا
  • أسيوط: 6:24 صباحًا
  • المنيا: 6:26 صباحًا
  • بني سويف: 6:25 صباحًا
  • الفيوم: 6:26 صباحًا
  • أسوان: 6:18 صباحًا
  • العريش: 6:14 صباحًا
رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

موعد عيد الفطر .. دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال غدا الخميس

مدبولي

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الكهرباء

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعض وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

الحكومة تعلن إجراءات طارئة.. دراسة العمل عن بعد وتبكير غلق المحلات ومفاجأة بشأن الأجور

أول أيام عيد الفطر

هنعيد مع السعودية ولا لأ؟ دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة: إغلاق المحلات الساعة ٩ مساءً ويومى الخميس والجمعة الساعة ١٠ مساءً اعتبارا من يوم ٢٨ مارس

موعد تحسن الأحوال الجوية

أمطار متفاوتة الشدة وسيول.. موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر

مصطفي مدبولي

هل يُطبق على الجميع؟.. الفئات المستثناة والمستفيدة من مقترح العمل أونلاين الجديد

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن الحد الأدنى للأجور بعد العيد

رسميًا.. الحكومة تكشف موعد الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور

الغندور

الغندور يهنئ ابنه يوسف بمناسبة عيد ميلاده.. شاهد

الزمالك

تشكيل الزمالك ضد جينيس الودية

اتحاد جدة

كأس خادم الحرمين الشريفين .. اتحاد جدة يتفوق على الخلود بهدف في الشوط الأول

طريقة عمل باستا الفتوتشيني بالدجاج

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

الطفل الصيني شاو زييان
الطفل الصيني شاو زييان
الطفل الصيني شاو زييان

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة

طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.
طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة.

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة
10 أطعمة ومشروبات تساعد في تقليل رائحة الفم الكريهة

الطفل الصيني شاو زييان

كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

محمد فضل شاكر

كنت شبه شبح وحرارتي 40.. وعكة صحية تضرب محمد فضل شاكر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: أمن دول الخليج العربي خط أحمر

المزيد