موجهًا بالوقوف بجوارهم.. شيخ الأزهر يُعزي أسرة طالب الدراسات الإسلامية ببني سويف

أجرى الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، اتصالًا هاتفيًّا بأسرة الطالب محمد عجمي، المقيد بالفرقة الأولى- شعبة أصول الدين- بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين ببني سويف، الذي توفي إثر حادث أليم بعد صلاة العشاء والتراويح؛ لتقديم العزاء لأسرته بمحافظة الفيوم ومواساتهم لفقد ابنهم العزيز ابن الأزهر الشريف وجامعته.

شيخ الأزهر يُعزي أسرة طالب الدراسات الإسلامية ببني سويف

وأعرب الإمام الأكبر عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الطالب، كما حرص على دعمهم ووجّه بالوقوف إلى جوارهم حتى يتخطوا هذا المُصاب الأليم، وتضرّع بالدعاء إلى المولى -عز وجل- أن يرحم الطالب محمد عجمي، ويتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يربط على قلوب أسرته، ويرزقهم الصبر والسلوان.