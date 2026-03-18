شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بقرب حلول عيد الفطر المبارك

أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتهنئته بقرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على سيادته والأسرة الكريمة، والشعب المصري، والعالم العربي والإسلامي بالخير واليمن والبركات.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الفطر المبارك

ودعا الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر المولى -عز وجل- بأن يعين سيادته على مواصلة جهوده المخلصة في خدمة الوطن، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وشعبها الأصيل من كل مكروه وسوء.

من جهته، هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده على فضيلته والأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والاستقرار.

كما حرص على الاطمئنان على صحة شيخ الأزهر، داعيًا المولى عز وجل أن يمد في عمره وأن يديم على فضيلته نعمتي الصحة والعافية، مشيدًا سيادته بالدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في نشر الوعي الصحيح.

موعد أول أيام عيد الفطر وصلاة عيد الفطر في القاهرة:

يعد عيد الفطر من أهم المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون بعد شهر كامل من الصيام، إذ يجمع بين الفرحة والعبادة وصلة الرحم، لذلك يحرص كثيرون على معرفة موعد عيد الفطر في مصر 2026 وأبرز مظاهر الاحتفال به، إلى جانب معرفة توقيت صلاة العيد وأماكن إقامتها في مختلف المدن.

أول أيام عيد الفطر 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية، بعد غروب شمس غدا الخميس الموافق 29 رمضان، الموافق 19 مارس 2026، هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًّا، فإذا ثبتت رؤية هلال شوال بالعين المجردة يكون شهر رمضان 29 يومًا، ويكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2026.

أما إذا تعذرت رؤية هلال شهر شوال بالعين المجردة، فيكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو المتمم لشهر رمضان، ويكون يوم السبت 21 مارس 2026 غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.