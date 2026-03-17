تلقّى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا من قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من البابا تواضروس للتهنئة بعيد الفطر

وتمنى لفضيلته وللمسلمين عيدًا طيبًا مباركًا، وأن يعيد الله هذه المناسبات السعيدة على مصرنا الحبيبة في أجواء من الأخوّة التي تجمع أبناء الوطن؛ مسلمين ومسيحيين.

كما أشاد قداسته بالدور الذي يقوم به شيخ الأزهر في نشر الوعي وترسيخ الفكر المستنير، وتعزيز قيم المواطنة والحوار والعيش المشترك.

ومن جانبه، أعرب الإمام الأكبر عن تقديره لهذا الاتصال الأخوي من قداسة البابا تواضروس الثاني، مؤكدًا أن هذه المناسبات تمثّل فرصة متجددة لإبراز متانة اللحمة الوطنية التي تجمع أبناء الوطن.

وأشار إلى اعتزاز الأزهر بالعلاقات التي تربطه بالكنائس المصرية، والتي توجت بإنشاء «بيت العائلة المصرية»، هذا النموذج الفريد للتعاون بين علماء الأزهر ورجال الكنيسة، والذي أسهم بدور فاعل في مواجهة مختلف مظاهر الفتن الطائفية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.