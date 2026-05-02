الإشراف العام
فن وثقافة

سامي مغاوري يكشف عن الديكورات التى نشب بها الحريق فى "بيت بابا 2".. خاص

سامي مغاوري
أحمد إبراهيم

كشف الفنان سامي مغاوري بعض التفاصيل الخاصة بتطورات حريق لوكيشن مسلسل “بيت بابا 2” بمدينة الإنتاج الإعلامي. 

وقال سامي مغاورى فى تصريح خاص لصدى البلد :  إن الحريق الذى نشب فى المدينة بلوكيشن مسلسل “بيت بابا 2" هو الجزء التكميلى وليس الديكور الرئيسي للعمل. 

وأضاف سامي مغاوري : ليس هناك خسائر فى الأرواح والأمور تم السيطرة عليها بينما الديكورات التى تم حرقها هو منزل كل من أمينة “نادين خالد” وسليم “عبد الرحمن حسن”. 

وأكد سامي مغاوري انه لم يكن بمواقع التصوير اليوم كونه مشغولا حاليا فى تصوير دوره بمسلسل “اللعبة 5” بإحدى الفنادق الكبرى.  

تفاصيل مسلسل بيت بابا

وقد علم موقع “صدى البلد” ، من مصادره الخاصة عن الاستعدادات النهائية لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا، بطولة الفنان محمد أنور، وذلك بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من العمل ولفت أنظار الجمهور والنقاد.

ويأتي بدء التصوير في إطار التحضيرات المكثفة التي تجريها الشركة المنتجة، حيث يعمل فريق العمل خلال الفترة الحالية على استكمال ترشيح باقي أبطال الجزء الثاني، إلى جانب الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على السيناريو، تمهيدا لانطلاق التصوير في الموعد المحدد.

الجزء الجديد سيشهد تطورات درامية مهمة في الأحداث، مع استمرار الخط الكوميدي الاجتماعي الذي ميّز الجزء الأول، إلى جانب إدخال شخصيات جديدة تضيف أبعادًا مختلفة للقصة، وتفتح مسارات درامية أوسع تتناسب مع توقعات الجمهور.

ومن المنتظر أن يستكمل الفنان محمد أنور تقديم شخصيته في العمل، مع إضافة بعض التحديات الجديدة التي تواجهها الشخصية خلال الأحداث، وهو ما يرفع من مستوى التشويق والإثارة في العمل، خاصة بعد تفاعل الجمهور الكبير مع أدائه في الجزء الأول.

كما يواصل فريق الإخراج اختيار مواقع التصوير المناسبة، إلى جانب وضع خطة زمنية دقيقة تضمن الانتهاء من التصوير في الوقت المحدد، تمهيدًا لعرض العمل خلال الموسم الدرامي المقبل، وسط توقعات بتحقيق نجاح مماثل أو أكبر من الجزء الأول.

يذكر أن مسلسل “بيت بابا” يُعد من الأعمال التي لاقت رواجًا واسعًا منذ عرضها الأول، نظرًا لطابعه الكوميدي الاجتماعي، واعتماده على مواقف قريبة من حياة الجمهور، وهو ما ساهم في تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

