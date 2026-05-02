فن وثقافة

تسمم فى الدم.. مدين يكشف تفاصيل تعرضه لأزمة صحية

مدين
مدين
سعيد فراج

نشر الملحن مدين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف فيه تفاصيل تعرضه لتسمم حاد فى الدم. 

وقال مدين : عايز أطمن كل حبايبي وأصحابي إن أنا الحمد لله كويس وبخير، عديت من 3 أيام صعبة أنا ماكنتش فاهم في إيه اللي بيحصل لحد ما عرفت في الآخر إن كان عندي تسمم حاد في الدم، بس كرم ربنا ورحمته اتلحقت وعدى على خير الحمد لله.. شكرًا لكل حد عرف وسأل عليا.

تعاون مدين مع أحمد سعد 

من ناحية أخرى استطاع الملحن مدين تحقيق نجاح كبير بتعاونه مع الفنان أحمد سعد للمرة الثالثة، في أغنية "أنا مش فاهمني"، واحتلا المرتبة الأولى في قائمة الأكثر رواجًا على يوتيوب، بمجرد طرحها منذ ثلاثة أيام فقط.

كما حرص مدين على تقديم أغنية درامية مميزة، حيث يعتبرها من أقرب الأغاني لقلبه في مشواره، ومن أهم المحطات التي جمعته بأحمد سعد أيضًا، وعكفا على صناعتها بكل حب وإتقان.

وتعاون مدين في الأغنية مع الشاعر أحمد عيسى الذي غزل بكلماته روح الأمل في مستقبل أفضل، وقام توما بتوزيعها والميكس، بالإضافة إلى أن الماستر للمهندس هاني محروس.

وتقول كلمات الأغنية: 
أنا مش فاهمني 
جوايا مليون ألف حاجة ملخبطني
أوقات بشوفني قد كل الدنيا 
وأوقات كتيرة بستخبى جوا مني 
أنا مش فاهمني 
إزاي بعاند كل حاجة ومش هاممني 
الناس تشوفني يقولوا عايش أهو بيضحك
مع إن الضحكو بتبقى طالعة غصب عني 
أنا متفهمش وما اتحكيش
وحياتي رحلة ما تتنسيش 
بع وبقوم كتير ولسه بردو بحب أعيش 
أنا جاي من تحت السنين .. طب واللي جنبي راحوا فين 
أنا قد أي حاجة وعمري ما اتكسرلي عين

*أعمال أحمد سعد والملحن مدين*

حققت ثنائية أحمد سعد ومدين نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الماضي، في ألبوم "حبيبنا"، حيث لحّن مدين الأغنية الرئيسية للألبوم، هذا إلى جانب تعاونهما أيضًا في أغنية "إتك إتك"، ويعكفا خلال الفترة الحالية، على تقديم مفاجأة رابعة تدهش الجمهور قريبًا.

