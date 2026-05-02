رويترز عن مسئول إيراني: مقترحنا الذي رفضه ترامب يقضي بفتح مضيق هرمز قبل المحادثات النووية

أعلنت رويترز عن مسئول إيراني أن مقترحهم الذي رفضه ترامب يقضي بفتح مضيق هرمز قبل المحادثات النووية، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

الصين تدعو لفتح مضيق هرمز

ووفقا لتقرير عرضته فضائية “العربية”، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن زيارته المرتقبة إلى الصين ستكون “رائعة”، مشيراً إلى أنه سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينغ خلال الزيارة.

وتأتي الزيارة في وقت حساس يشهد تبايناً في المواقف بين واشنطن وبكين حول عدد من الملفات الدولية.

في سياق متصل، دعت الصين الولايات المتحدة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على إيران، معتبرة أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز ضروري لأسواق الطاقة العالمية، ما يعكس اتساع نطاق الخلافات الدبلوماسية بين القوى الكبرى.





