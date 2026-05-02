نجم إنبي: الدوري لسه في الملعب

أكد علي محمود لاعب إنبي، أن لقب دوري نايل هذا الموسم لم يُحسم بعد، لاتزال هناك مباراتين لكل فريق، بيراميدز خسر من الزمالك والأهلي خسر من بيراميدز والزمالك خسر من الأهلي، الأمور لازالت متشابكة بين الثلاثي الكبار، والبطولة لازالت في الملعب.

وتابع "محمود" في تصريحات للإعلامي أحمد المصري لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كان لدينا هدف بالتواجد ضمن فرق المربع الذهبي من أجل المشاركة القارية، الأمور أصبحت بعيدة، لكن الأهم أننا لا نخسر، نفوز أو نتعادل، نقوم بما علينا والتوفيق أو عدمه هو من يحسم الأمور في النهاية.

وأضاف لاعب إنبي: كابتن حمزة الجمل يقوم بجهود جبارة في كل النواحي فنية وبدنية وذهنية ونفسية وتكتيكية، داخل وخارج الملعب، "بصراحة عامل شغل هايل" وهو كلمة السر في نجاحنا، مشددًا: الماتشات الكبيرة الإعداد النفسي والتجهيز الذهني أهم من الفنيات والتكتيكات، وده من أهم نقاط قوة المدير الفني.



واختتم علي محمود حديثه: تخيل إنك رايح تلاعب الزمالك بجماهيره الكبيرة دي وبكل الضغوطات دي، وإنت جاهز لكل السيناريوهات والاحتمالات، كل واحد عارف هيعمل أيه ودوره أيه ومرسوم له كل سيناريوهات المباراة، في النهاية بننزل نجتهد وننفذ تعليمات وخطة المدير الفني وربنا الحمد لله بيكرمنا ويوفقنا وبنعمل ماتشات كويسة والنتيجة في الآخر بتاعت ربنا.