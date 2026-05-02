هجمات إرهابية لمستوطنين في الضفة الغربية.. وإصابة 6 فلسطينيين بجروح

في استمرار لهجمات الإرهابيين المستوطنين في الأراضي المحتلة الفلطسينية، وفي أماكن سيطرة الفلسطينين، هاجمت قطعان مستوطنين أملاك فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وفا الفلسطينية بإصابة 6 فلسطينيين، اليوم السبت، إثر هجوم للمستوطنين في شمال وجنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن "3 مواطنين أصيبوا جراء هجوم المستعمرين على بلدة جالود جنوب نابلس" بشمال الضفة الغربية، مشيرة إلى نقلهم إلى مركز طبي لتلقي العلاج.

ولفتت إلى أن "مستعمرين هاجموا قبل عدة أيام منازل المواطنين في البلدة تحديدا في منطقة الظهر، وسط اندلاع مواجهات عقب تصدي الأهالي لهم".

كما أفادت الوكالة بإصابة 3 مواطنين بينهم مسنة، جراء اعتداء المستعمرين عليهم في بلدة جبل جالس شرق مدينة الخليل بجنوب الضفة الغربية.

وأشارت الوكالة إلى أن "الأهالي في منطقة جبل جالس يتعرضون لاعتداءات متواصلة من قبل مستعمري مستعمرة "حفات جال" المحاذية للمنطقة".