ليلى علوي: فخورة بمشواري وممتنة لكل من دعمني في رحلتي الفنية

عبرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بمسيرتها الفنية وبداياتها داخل الوسط، مؤكدة أن طريقها لم يكن سهلاً، وأن الإصرار والاجتهاد كانا العاملين الأساسيين وراء نجاحها واستمرارها.

وقالت ليلي علوي خلال تصريحات تليفزيونية إنها منذ طفولتها كانت تسعى لإثبات نفسها بكل ما تملك من جهد، مضيفة: «من وأنا صغيرة مكنش في إيدي غير إني أشتغل وأثبت نفسي».

وحرصت ليلى علوي على توجيه الشكر لكل من وقف بجانبها ودعمها خلال رحلتها الفنية، مؤكدة امتنانها لكل مساندة تلقتها، قائلة: «بشكر كل حد ساعدني وكان له دور في إني أقدر أثبت نفسي».

كما أعربت عن تقديرها الكبير لجمهورها، موضحة أن ثقته ومحبة الناس كان لهما أثر مهم في استمرارها ونجاحها، إلى جانب زملائها في الوسط الفني الذين شاركوها مشوارها.

واختتمت حديثها قائلة: «بشكر الجمهور إنه صدقني، ومشواري فخورة بيه جدًا، وده بفضل كل زملائي اللي اشتغلت معاهم وبفضل الجمهور».