فتح مضيق هرمز قبل المفاوضات النووية.. تفاصيل مقترح إيراني رفضه ترامب

قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، يوم السبت: إن مقترحاً إيرانياً رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن، يقضي بفتح الملاحة في مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على إيران، مع تأجيل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق.

الحرب ضد إيران

بعد مرور أربعة أسابيع على تعليق الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما الجوية ضد إيران، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي تسببت في أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات الطاقة العالمية.

قال ترامب يوم الجمعة إنه "غير راضٍ" عن آخر مقترح إيراني، دون أن يوضح بالتفصيل العناصر التي يعارضها، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وأوضح للصحفيين في البيت الأبيض: "إنهم يطلبون أشياء لا يمكنني الموافقة عليها".

أكدت واشنطن مرارًا وتكرارًا أنها لن تنهي الحرب دون اتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو الهدف الرئيسي الذي ذكره ترامب عند شنه الضربات في فبراير الماضي، في خضم المفاوضات النووية. وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي.

وفي حديثٍ شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل دبلوماسية سرية، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن طهران تعتقد أن اقتراحها الأخير بتأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة يُعد تحولًا هامًا يهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق.

فتح مضيق هرمز

وبموجب هذا الاقتراح، ستنتهي الحرب بضمانة من إسرائيل والولايات المتحدة بعدم شن أي هجوم آخر وستفتح إيران مضيق هرمز، وسترفع الولايات المتحدة حصارها.

وستُعقد محادثات لاحقة بشأن فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، حيث تطالب إيران واشنطن بالاعتراف بحقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية، حتى وإن وافقت على تعليق هذا البرنامج.

قال المسؤول: "في إطار هذا التوجه، تم نقل المفاوضات بشأن القضية النووية الأكثر تعقيداً إلى المرحلة النهائية لخلق مناخ أكثر ملاءمة".

وكانت وكالة رويترز ووسائل إعلام أخرى قد أفادت خلال الأسبوع الماضي بأن طهران تقترح إعادة فتح المضيق قبل حل القضايا النووية؛ وأكد المسؤول أن هذا الجدول الزمني الجديد قد تم توضيحه الآن في مقترح رسمي تم تقديمه إلى الولايات المتحدة عبر وسطاء.