الدقهلية.. ضبط ومصادرة 31 قطعة في حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت والتلوث السمعي بمدينتي بلقاس والسنبلاوين، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 31 قطعة متنوعة.

وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات.

وقام أحمد عرفة رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، بالإشراف على حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت والتكاتك، أسفرت عن ضبط، 7 سماعات، 3 تابلوه، 5 جهاز بازوكا، 3 جهاز جي ام، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، وتم التحفظ على المضبوطات بديوان عام رئاسة المدينة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.