محافظ الدقهلية يتفقد سوق كفر البدماص بالمنصورة ويشدد على تخفيض الأسعار

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية سوق كفر البدماص وشارع الدراسات بمدينة المنصورة، للوقوف على مدى الالتزام بالأسعار، وعدم المغالاة فيها، والإعلان عنها في إطار الحفاظ على مستوى الأسعار المخفضة، يرافقه الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة.

وكلف محافظ الدقهلية، باستمرار رفع أي اشغالات بالسوق ومحيطه، ومنع الباعة الجائلين من افتراش شارع الدراسات، وتسكينهم داخل السوق، ومنع عودتهم إلى الشارع، حفاظا على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المرور والسير، والحفاظ على الممر الآمن داخل السوق، كما شدد على استمرار الحملات اليومية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط داخل السوق بما يخدم الصالح العام.

وأكد محافظ الدقهلية أن إنشاء الممرات الآمنة داخل الأسواق يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير المناطق الحيوية والقضاء على العشوائيات، مشددا على ضرورة الحفاظ على هذه الممرات خالية من الإشغالات، بما يضمن سرعة تحرك سيارات الطوارئ وحماية أرواح المواطنين.

وشدد محافظ الدقهلية على رئيس حي شرق المنصورة، باستمرار تكثيف أعمال النظافة بالسوق والشوارع المحيطة والمنطقة وكافة شوارع الحي، بالإضافة إلى استمرار أعمال رفع كفاءة شارع الدراسات، حفاظا على الصورة الحضارية للمكان وتيسير حركة السير أمام المواطنين والمترددين على السوق.