الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: توريد 52 ألف طن قمح لمواقع التخزين والصوامع على مستوى المحافظة

توربد القمح
توربد القمح
همت الحسينى

أكد  اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن  مديرية التموين بالدقهلية تواصل  جهودها المكثفة لمتابعة منظومة توريد القمح المحلي وتعزيز انتظام العمل بكافة المواقع التخزينية.

وشدد محافظ الدقهلية على الحرص الدائم على تشجيع المزارعين وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، من خلال تسهيل كافة إجراءات التوريد لضمان توريد أكبر كمية من الأقماح المحلية خلال الموسم، وطبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2025.

ووجّه المحافظ بتكثيف جهود غرفة العمليات بمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة مع الغرفة المركزية بمديرية التموين بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة عمليات التوريد على مدار الساعة، والتدخل الفوري لتذليل أي عقبات، وضمان انتظام العمل داخل الصوامع وتحقيق أعلى معدلات توريد خلال الموسم.

وقام المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بجولة ميدانية موسعة داخل مواقع تخزين القمح، برفقة المهندس سامي إبراهيم رئيس قسم صيانة الحبوب، لمتابعة انتظام عمليات التوريد والتأكد من استمرار جاهزية مواقع الاستلام واستقبال الأقماح من الموردين والمزارعين دون معوقات، وفقًا للضوابط المنظمة لموسم 2026.

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة أن جميع المواقع التخزينية تعمل بكفاءة عالية، وأن اللجان المشكلة مستمرة في أداء مهامها على مدار اليوم لضمان انتظام واستمرارية عمليات التوريد، مشيرًا إلى المتابعة اللحظية لكافة المواقع لتحقيق أعلى معدلات التوريد.

وأوضح، أن إجمالي ما تم توريده حتى اليوم بلغ 52084 طن من القمح المحلي، بما يعكس نجاح منظومة العمل وتكامل الجهود المبذولة، كما أشار إلى التوسع في زراعة القمح المحلي من خلال وضع سعر عادل للمحصول لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية على النحو التالي:

2500 جنيه للأردب (درجة نقاوة 23.5 قيراط)
2450 جنيهًا للأردب (درجة نقاوة 23 قيراط)
2400 جنيه للأردب (درجة نقاوة 22.5 قيراط).

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

جماهير الزمالك

وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير أثناء توجهها لحضور مباراة القمة

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

نظام الطيبات

نظام الطيبات للفقراء أم الأغنياء .. قائمة الأسعار تكشف مفاجآت

الدوري المصري

بعد منشور “فيفا” المتداول.. هل يتم إلغاء الهبوط في الدوري المصري؟

ترشيحاتنا

برلماني: استراتيجية التشغيل خطوة جادة لخلق 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا

أمين مسعود، وكيل أول لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب

وكيل إسكان النواب: فيتش تمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة رغم عواصف المنطقة

نشوى الشريف، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

نشوى الشريف: لابد من توفير أجور منصفة وعادلة للعمال وبيئة عمل كريمة

بالصور

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

استراحة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد