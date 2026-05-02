تكلفتها 3 ملايين جنيه قٌدمت بالمجان ..الرعاية الصحية تجري عملية إصلاح الصمام الميترالي بتقنية "Mitral Clip"

الفريق الطبي
الفريق الطبي
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تحقيق إنجاز طبي استثنائي جديد يُعد الأول من نوعه بمستشفيات الهيئة وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك بعد نجاح الفريق الطبي بمجمع الفيروز الطبي بمحافظة جنوب سيناء في إجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة باستخدام تقنية Mitral Clip (Transcatheter Edge-to-Edge Repair – TEER)، في خطوة تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في مستوى خدمات القلب والقسطرة التداخلية داخل المحافظات الحدودية والنائية.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتوسيع نطاق إتاحة الخدمات الطبية المتقدمة داخل مختلف المحافظات، خاصة المناطق الحدودية والنائية، بما يضمن حصول المواطنين على أحدث وسائل التشخيص والعلاج داخل محافظاتهم ودون الحاجة إلى السفر خارجها لتلقي الخدمة والرعاية الطبية المتقدمة.

شاب يبلغ من العمر 28 عامًا

وأوضحت الهيئة أن الحالة لشاب يبلغ من العمر 28 عامًا، كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب بنسبة كفاءة لا تتجاوز 19%، إلى جانب ارتجاع شديد وظيفي بالصمام الميترالي، وهو ما استدعى تدخلاً طبيًا دقيقًا نظرًا لارتفاع خطورة الجراحة التقليدية وعدم استجابة الحالة للعلاج الدوائي. وبعد تقييم شامل من فريق القلب المتكامل، تقرر إجراء إصلاح للصمام باستخدام تقنية Mitral Clip عبر القسطرة من خلال الوريد الفخذي، مع الاستعانة بتقنيات تصوير متقدمة لضمان أعلى درجات الدقة والأمان أثناء التدخل.

و فور تشخيص الحالة، تم التعامل معها بشكل عاجل دون أي انتظار، حيث جرى اتخاذ القرار الفوري بإجراء التدخل الطبي الدقيق داخل مجمع الفيروز الطبي، على يد الأستاذ الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، بما يعكس جاهزية منشآت الهيئة وسرعة استجابتها للحالات الحرجة وفق أعلى المعايير العالمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن هذا الإنجاز يعكس نجاح استراتيجيتها في توطين أحدث التقنيات العلاجية العالمية داخل منشآتها، بالتوازي مع الاستثمار في بناء كوادر طبية عالية التخصص قادرة على تنفيذ أدق التدخلات الطبية المعقدة وفق المعايير الدولية، بما يضمن إتاحة خدمات صحية متقدمة للمواطنين داخل محافظاتهم دون الحاجة للسفر أو تحمل أعباء علاجية باهظة.

مشيرًا أن نجاح إجراء عملية إصلاح الصمام الميترالي باستخدام تقنية Mitral Clip – TEER داخل مجمع الفيروز الطبي يُمثل إنجازًا طبيًا كبيرًا يُضاف إلى سجل نجاحات الهيئة في توطين التقنيات الطبية الحديثة داخل منشآتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء نظام صحي متكامل يضاهي أكبر النظم الصحية العالمية، مع التركيز على ضمان وصول الخدمات المتقدمة إلى المواطنين بالمناطق الحدودية والنائية بنفس كفاءة وجودة المراكز الطبية الكبرى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي إلى أن هذا النوع من التدخلات الطبية الدقيقة يُعد من أعلى الإجراءات تكلفة على مستوى العالم، حيث تتجاوز تكلفته خارج التغطية الصحية الشاملة حاجز الـ 3 ملايين جنيه مصري، نظرًا لاعتماده على أجهزة وتقنيات شديدة التطور وخبرات طبية متخصصة عالية المستوى، لافتًا إلى أن المنتفع لم يتحمل سوى 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن النتائج الإكلينيكية للتدخل جاءت إيجابية للغاية، حيث تم تثبيت جهاز الـ Clip للشاب بنجاح، بما ساهم في تقليل درجة الارتجاع بصورة ملحوظة وتحسين كفاءة الصمام واستقرار الحالة بشكل فوري، كما شهدت الحالة تحسنًا واضحًا في كفاءة الصمام واستقرارًا بالمؤشرات الحيوية وتحسنًا ملحوظًا في الأعراض، وهو ما يعكس فعالية هذا النوع من التدخلات في تحسين جودة حياة المرضى، خاصة من الفئات ذات الخطورة العالية، ويؤكد قدرة الكوادر الطبية المصرية على استيعاب وتطبيق أحدث ما توصل إليه العلم في مجال القسطرة القلبية التداخلية.

وأوضح أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق إلا من خلال التكامل بين الكفاءات الطبية المتخصصة والدعم المؤسسي المستمر لتوفير أحدث الأجهزة والتقنيات داخل منشآت الهيئة، إلى جانب الاستثمار المستمر في تدريب وتأهيل الفرق الطبية وفق أحدث البروتوكولات العالمية، بما يُعزز قدرة الهيئة على تقديم خدمات طبية تضاهي كبرى المراكز الدولية.

هذا، وقد تم إجراء التدخل الطبي على يد الأستاذ الدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، كما وبمشاركة من الأستاذ الدكتور محمود حسيني عواد، رئيس قسم أمراض القلب والقسطرة القلبية التداخلية، ونخبة من أخصائيي القلب والقسطرة التداخلية، ضمت الدكتور محمد بيومي إبراهيم عيسى نائب رئيس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية وقسطرة القلب التداخلية، والدكتور مالك السيد علي، والدكتور أحمد هشام عبدالخالق، والدكتور أحمد إبراهيم النجار، إلى جانب أطباء القسم الدكتور مارك أشرف أندريا، والدكتور قطامش عادل قطامش، وبمعاونة فريق التخدير الدكتور محمود أحمد علي، استشاري التخدير ومدير العمليات بمجمع الفيروز الطبي، والدكتور إسلام أحمد أحمد عبدالوهاب أخصائي، كما ضم طاقم التمريض كلًا من أشرف عبدالرحمن محمد، وهاني حمودة عبدة، وطارق علام علم الدين، ومديحة صبري جمعة، ومحمود ثروت، إلى جانب فريق الأشعة الذي ضم شريف علي إبراهيم، وإبراهيم حسن موسى، في نموذج يعكس التكامل بين جميع عناصر المنظومة الطبية داخل الهيئة.

