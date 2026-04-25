مستشار رئيس الجمهورية: سيناء تشهد طفرة غير مسبوقة في الرعاية الصحية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، اليوم السبت، أن سيناء شهدت طفرة غير مسبوقة في مجال الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة، مبينا أنه من أهم هذه الإنجازات هو تطبيق التأمين الصحي الشامل.



وقال تاج الدين في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز الاخبارية إن منظومة التأمين الصحي الشامل تشمل مختلف مستويات الرعاية الصحية بمعني أن كل أنواع الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية تطبق الآن في سيناء سواء على مستوى القرى أو المراكز أو المدن الكبرى، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تقدم للمواطنين وللسياح الزائرين.



وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية إلى أن خدمات طب الأسرة أو خدمات الرعاية الصحية الأولية لها قواعد معروفة تخضع الرقابة، حيث تقدم حزمة من الخدمات من بينها الكشف المبكر عن الأمراض ورعاية الأمراض المزمنة وتحصينات الأطفال.



وأوضح أن المشروعات الصحية في سيناء تنفذ وفق خطة استراتيجية تطبق في كل أنحاء البلاد بحيث تغطي الخدمة الصحية المطلوبة كافة المواطنين.



وبشأن السياحة العلاجية في مصر، قال تاج الدين إن مصر قادرة بإمكانياتها سواء المؤسسية أو البشرية على تقديم أفضل رعاية صحية بأعلى جودة وكفاءة عالية.