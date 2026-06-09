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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يكشف عن الجهاز الفني المتوقع للأهلي مع المدرب المغربي حسين عموتة

الجهاز الفني المتوقع للاهلي مع المدرب المغربي حسين عموته
الجهاز الفني المتوقع للاهلي مع المدرب المغربي حسين عموته
ميرنا محمود

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحه السابق عن الجهاز الفني المتوقع للاهلي مع المدرب المغربي حسين عموته،وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 وكتب فرج عامر :هشام الادريسي مدرب حراس المرمى صاحب الـ ٥٦ عام، كان الجهاز الفني للمنتخب الأردني ومنتخب المغرب للمحليين ونادى الوداد والجزيرة الإماراتي.

و أضاف :المعد البدني حسن اللوداري مدرب اللياقة البدنية لمنتخب الأردن.

و أستكمل: رشيد بن محمود المدرب المساعد الأول في جهاز وليد الركراكي في منتخب المغرب وفريق الوداد صاحب الـ ٥٤ عام.


لم يكن اسم الحسين عموتة مطروحًا على طاولة الأهلي باعتباره مدربًا ناجحًا فقط، بل لأنه يمتلك مواصفات تتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية.

فالرجل يعرف جيدًا خبايا الكرة الإفريقية بعدما سبق له التتويج بدوري أبطال أفريقيا، كما يتمتع بشخصية قوية وقدرة على إدارة الفرق التي تضم العديد من النجوم، وهي عناصر ترى الإدارة الحمراء أنها ضرورية لاستعادة الهيمنة المحلية والقارية.

كما أن خبراته المتنوعة في المغرب وقطر والأردن والإمارات تمنحه قدرة كبيرة على التأقلم السريع مع أجواء الدوري المصري ومتطلبات المنافسة داخل أكبر أندية المنطقة.

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