تعليق غير متوقع من الغندور عن مشاركه الأهلي في الكونفدرالية

علق الإعلامي خالد الغندور على مشاركة الأهلي في بطولة الكونفدرالية الموسم القادم.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: الناس بتقول إن الأهلي هيشارك الموسم القادم في الكونفدرالية والصراحة معلومة مهمة جدا وحصرية ومفاجأة بالنسبة لي .

و تابع: وعلي العموم مر ٢٠ يوم علي تتويج الزمالك بأغلي دوري في تاريخه.

وفي المقابل، أوضح المصدر أن النادي الأهلي سيخوض منافسات بطولة الكونفدرالية بداية من دور الـ64، بعد خروجه من دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي على يد الترجي التونسي، وذلك وفقًا للوائح التي تحدد مسار الأندية بناءً على نتائجها في النسخة السابقة من البطولات القارية.

ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة من الجدل حول نظام المشاركة في البطولات الإفريقية وموقف الأندية المصرية من الرخص المالية واللوائح التنظيمية الخاصة بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.