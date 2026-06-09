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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يتمسك بموقفه ويرفض زيادة عرض تجديد أحمد نبيل كوكا

كوكا
كوكا
محمد سمير

واصل مسؤولو النادي الأهلي تمسكهم بموقفهم بشأن ملف تجديد عقد أحمد نبيل كوكا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، رافضين إجراء أي تعديلات مالية على العرض المقدم للاعب، في ظل اقتراب حسم مستقبله مع القلعة الحمراء خلال الأيام المقبلة.

وكشفت مصادر داخل النادي أن إدارة الأهلي قررت الإبقاء على العرض المالي المقدم لكوكا دون أي زيادة، رغم استمرار المفاوضات مع اللاعب الذي انتهى عقده بنهاية الموسم الماضي، حيث ترى الإدارة أن العرض الحالي يتناسب مع سياسة النادي المالية ومعايير التجديد المعتمدة داخل الفريق.

ومن المنتظر أن يعقد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الكرة، جلسة حاسمة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، من أجل التعرف على موقفه النهائي من الاستمرار داخل صفوف الأهلي أو خوض تجربة جديدة خارج النادي.

وكان الأهلي قد عرض على أحمد نبيل كوكا عقدًا جديدًا يتضمن حصوله على 15 مليون جنيه سنويًا، إلى جانب 3 ملايين جنيه إضافية كتعويض عن مواسم سابقة، إلا أن اللاعب لم يمنح إدارة النادي موافقته النهائية حتى الآن.

وتأمل الإدارة الحمراء في إنهاء الملف سريعًا، خاصة مع اقتراب فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث ترغب في معرفة موقف اللاعب بشكل نهائي قبل اتخاذ أي خطوات بديلة سواء على مستوى التعاقدات أو إعادة ترتيب قائمة الفريق.

ويحظى كوكا باهتمام من بعض الأندية الخارجية، خاصة من الدوريين البرتغالي والتركي، إلا أن المصادر تؤكد أن العروض المطروحة حتى الآن لا ترتقي إلى المستوى المالي أو الفني الذي يدفع اللاعب لاتخاذ قرار الرحيل بشكل نهائي.

وفي سياق متصل، بدأت إدارة الأهلي تطبيق معايير أكثر صرامة في ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب، بعدما شهدت الفترة الماضية بعض التجارب التي لم تحقق النجاح المنتظر، وعلى رأسها تجربة اللاعب الإنجولي كامويش.

وكان كامويش قد انضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة، إلا أنه لم ينجح في إثبات نفسه داخل الفريق، ليقرر النادي عدم تفعيل بند استمراره وعودته إلى ناديه مع نهاية الموسم.

وتسعى إدارة الأهلي حاليًا إلى إجراء تقييم شامل لأي لاعب أجنبي قبل التعاقد معه، بحيث لا يقتصر الأمر على الإمكانيات الفنية فقط، بل يمتد إلى مراجعة السجل الطبي للاعب، وتاريخه مع الإصابات، وأرقامه في المواسم السابقة، ومدى التزامه التكتيكي داخل الملعب.

كما تضع الإدارة في اعتبارها قدرة اللاعب على التأقلم مع الضغوط الجماهيرية الكبيرة داخل الأهلي، ومدى التزامه خارج المستطيل الأخضر، بالإضافة إلى شخصيته وقدرته على العمل الجماعي وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

ويأتي ذلك في إطار خطة النادي لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد، مع تجنب تكرار الأخطاء السابقة في ملف الصفقات الأجنبية، والاعتماد على عناصر قادرة على صناعة الفارق داخل الملعب منذ اللحظة الأولى.

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