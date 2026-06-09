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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: كل المؤشرات تؤكد اقتراب عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

اكرم توفيق
اكرم توفيق
ميرنا محمود

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل أكرم توفيق، لاعب الأهلي السابق، مشيرًا إلى اقتراب عودته إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «كل الشواهد بتأكد إن أكرم توفيق هيرجع الأهلي، فاضل تفاصيل صغيرة وينهي تعاقده مع الشمال القطري وديًا ويرجع الأهلي، وهيبان خلال يومين الموقف النهائي».

وأشار رئيس سموحة السابق إلى أن هناك بعض التفاصيل البسيطة التي لا تزال قيد التفاوض، مؤكدًا أن الساعات والأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد الوجهة النهائية للاعب.

واختتم من المنتظر أن تتضح الصورة بشكل كامل خلال اليومين المقبلين، سواء بحسم عودة أكرم توفيق إلى الأهلي أو استكمال تعاقده مع نادي الشمال القطري.

وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل حالة من الجدل حول مستقبل أكرم توفيق، بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بعودته إلى صفوف الأهلي.

فرج عامر الأهلي الشمال القطري اكرم توفيق

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