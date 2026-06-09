فرج عامر: أكرم توفيق يقترب من العودة إلى النادي الأهلي

كشف رجل الأعمال فرج عامر عن اقتراب اكرم توفيق من العودة إلى النادي الأهلي.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي قيس بوك : كل الشواهد بتاكد إن أكرم توفيق حيرجع الأهلي ، فاضل تفاصيل صغيرة وينهي تعاقده مع الشمال القطري وديا ويرجع الاهلي حيبان في خلال يومين الموقف النهائي ".



في سياق آخر كشف الناقد الرياضي محمود شوقي، أن النادي الأهلي يدرس حاليًا عرضين من أجل إقامة معسكر الإعداد الخارجي استعدادًا للموسم الجديد، وذلك في إطار خطة الجهاز الفني لرفع جاهزية الفريق.

وأوضح محمود شوقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن العرض الأول يتمثل في إقامة المعسكر بمدينة أليكانتي الواقعة جنوب شرق إسبانيا، وهي المدينة التي سبق أن استضافت معسكر الأهلي في عام 2019.

وأضاف أن العرض الثاني يقام بمدينة خيريز القريبة من قادش، والتي تُعد أحد الخيارات المطروحة بقوة أمام إدارة النادي.

وأشار إلى أن الجهاز الفني والإداري يدرس العرضين من حيث الإمكانيات الفنية والبدنية وملاعب التدريب، على أن يتم حسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.