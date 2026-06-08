فرج عامر: لدي فوبيا من اختيار مدرب الأهلي.. وأتمنى عودة فايلر

أعرب المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن قلقه من ملف اختيار المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه رغم عدم عضويته بالنادي فإنه يعد من مشجعي القلعة الحمراء ويتابع هذا الملف باهتمام كبير.

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي، إنه يشعر بما وصفه بـ”الفوبيا” تجاه عملية اختيار مدرب الأهلي، بسبب محاولات التأكد من نجاح المدرب الجديد قبل التعاقد معه، مشيرًا إلى أن هناك اقتراحًا متداولًا منذ فترة يعتمد على الاستعانة بمدرب سبق له العمل مع الفريق وحقق نجاحات سابقة.





وأضاف أن أسهم المدرب السويسري رينيه فايلر ارتفعت بقوة بين الجماهير، رغم وجود بعض الأصوات الرافضة لفكرة عودته، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه يتمنى عودة فايلر لقيادة الأهلي مجددًا.





وتأتي تصريحات فرج عامر في ظل استمرار الجدل بين جماهير الأهلي حول هوية المدير الفني الأنسب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بينما أكدت تقارير سابقة أن إدارة الأهلي لا تدرس حاليًا إعادة فايلر وأن هذا الملف مغلق من جانب النادي.



