ضياء السيد: وائل جمعة قادر على إعادة "سيستم الأهلي" والمدير الفني هو العنصر الأهم

أشاد ضياء السيد بقرار تعيين وائل جمعة مديراً للكرة بالنادي الأهلي، مؤكداً أن قائد الأهلي السابق يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة تؤهله للنجاح في مهمته الجديدة.

وقال ضياء السيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في ضهر الأهلي على قناة النادي الأهلي مع الإعلامي أحمد أسامة، إن وائل جمعة يتميز بالتنظيم والانضباط والقدرة على إدارة الأمور داخل الفريق، موضحاً أن الأزمة التي عانى منها الأهلي في الفترات الأخيرة كانت بسبب حدوث خلل في النظام الإداري والفني المعتاد داخل النادي.

وأضاف أن وائل جمعة قادر على إعادة الانضباط و"السيستم" الذي اشتهر به الأهلي على مدار سنوات طويلة.

وأكد أن نجاح أي منظومة كروية يبدأ من المدير الفني، مشدداً على أن المدير الفني القوي هو صاحب الدور الأكبر في السيطرة على غرفة الملابس وتسهيل مهمة مدير الكرة.

واستطرد، أن كثيراً من الجماهير تركز على ضرورة امتلاك مدير الكرة لشخصية قوية، لكن الحقيقة أن المدير الفني هو العنصر الأهم في فرض الانضباط والسيطرة على غرفة الملابس.

وأردف، أن المدير الفني عندما يكون قوياً فنياً وإدارياً فإنه يخفف كثيراً من الأعباء الواقعة على مدير الكرة وبقية أفراد المنظومة.

وشدد على أن النتائج الإيجابية والانتصارات تساعد بشكل كبير على حل أغلب المشكلات داخل الفرق.