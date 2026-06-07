إنتر ميلان يؤكد رحيل الهولندي دومفريس وانتقاله لريال مدريد ويكشف محاولاته لضم جونز

أكد المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان بييرو أوسيليو، انضمام الهولندي دينزل دومفريس إلى ريال مدريد .. مشدداً على أن ناديه يأمل في إتمام صفقتي كورتيس جونز وعمر سوليت.

وجاءت تصريحات أوسيليو خلال مهرجان الدوري الإيطالي الذي أقيم خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وتحدث أوسيليو إلى الصحفيين في المهرجان، وألمح إلى عدة أمور تتعلق بخطط إنتر المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية.

ويُعدّ الظهير الأيسر دومفريز من اللاعبين الذين أصبح رحيلهم عن النادي مؤكداً حيث أفادت التقارير أن ريال مدريد قد فعّل بند فسخ عقد اللاعب الهولندي.

وعن محاولات ناديه لضم كورتيس جونز لاعب ليفربول، قال أوسيليو: "كان الاهتمام باللاعب قائماً منذ يناير، ولا يزال قائماً الآن.. جونز لاعب نتابعه منذ فترة، حاولنا التفاوض معه في يناير، وسنحاول مجدداً.. إذا توصلنا إلى اتفاق، فهذا ممتاز، وإلا، فسنتخذ إجراءً آخر".

كما أكد أوسيليو أن إنتر ميلان يأمل في إبرام صفقة مع مدافع أودينيزي، عمر سوليت قائلاً: "سنتخذ إجراءً ما بالتأكيد (بشأن دعم خط الدفاع) أؤكد ذلك.. علينا التدخل، حتى لو كان ذلك لمجرد زيادة عدد اللاعبين، لأن عقدي دارميان وأتشيربي سينتهيان".

وتنتهي عقود ماتيو دارميان وفرانشيسكو أتشيربي بحلول 30 يونيو الجاري.

ورداً على تقارير محاولة نادي فنربخشة التركي لاعب إنتر ميلان تشالهان أوغلو، قال أوسيليو: "ربما ينبغي على بشكتاش المحاولة في الموسم المقبل".. مؤكداً أن اللاعب لا يزال مرتبطًا بعقد مع النادي كما أن النادي يرغب في الاحتفاظ به.

ويستمر عقد النجم التركي عقدًا مع الأفاعي حتى يونيو عام 2027، وارتبط بالانتقال إلى فنربخشة، في الميركاتو الجاري.