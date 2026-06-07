الأهلي يحصر خياراته التدريبية في هذا الثلاثي لخلافة توروب.. تفاصيل

كشف طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق عن مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة الدنماركي ييس توروب.

وكتب طارق السيد عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"الاهلي يحصر اختيارات المدير الفني في الثلاثي برونو لاج و كارلوس كارفال و حسين عموتة".

الأهلي ينهي علاقته التعاقدية مع توروب بالتراضي

وأنهى النادي الأهلي علاقته التعاقدية بشكل نهائي مع الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون، وذلك بالتراضي، خلال الجلسة التي عقدها ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو المجلس، المفوضين بملف الكرة مع كل من المدير الفني، ووكيله فراس علي، في حضور الدكتور عبد الله شحاتة المستشار القانوني لقطاع الكرة.

وقام توروب بالتوقيع على مخالصة مالية بعد الحصول على مستحقاته، وفقًا لبنود عقده الذي ينتهي في 30/6/2026، ووجه النادي الشكر للمدير الفني ومعاونيه على الفترة التي تولى فيها المسئولية، وبذل أقصى ما لديه لتحقيق أفضل النتائج، متمنيًا له التوفيق في خطواته القادمة.

أشاد ضياء السيد بقرار تعيين وائل جمعة مديراً للكرة بالنادي الأهلي، مؤكداً أن قائد الأهلي السابق يمتلك شخصية قوية وخبرة كبيرة تؤهله للنجاح في مهمته الجديدة.

وقال ضياء السيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في ضهر الأهلي على قناة النادي الأهلي مع الإعلامي أحمد أسامة، إن وائل جمعة يتميز بالتنظيم والانضباط والقدرة على إدارة الأمور داخل الفريق، موضحاً أن الأزمة التي عانى منها الأهلي في الفترات الأخيرة كانت بسبب حدوث خلل في النظام الإداري والفني المعتاد داخل النادي.