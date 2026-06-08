بعد اعتذار الأهلي.. طارق يحيى يكشف تفاصيل إنهاء أزمة نجله عبد الرحمن

أعلن طارق يحيى، لاعب الزمالك السابق، انتهاء الأزمة التي نشبت خلال الأشهر الماضية بين نجله عبد الرحمن والنادي الأهلي، على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الأهلي وزد مواليد 2009 في مارس الماضي.

وكشف طارق يحيى، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، عن التوصل إلى تسوية للأزمة، مؤكدًا أنه تم تقديم اعتذار رسمي من النادي الأهلي لنجله، بحضور عدد من مسؤولي ومدربي الناديين، من بينهم محمد يوسف ووليد سليمان وحمادة صدقي.





وأضاف أن القضية المرفوعة من نجله ضد عبدالرحمن سعيد، إداري فريق الأهلي مواليد 2009، سيتم التنازل عنها خلال الجلسة المقررة السبت المقبل أمام محكمة الشيخ زايد، مختتمًا حديثه بعبارة: «عفا الله عما سلف».





وتعود الواقعة إلى مباراة الأهلي وزد في دوري الناشئين مواليد 2009، التي شهدت مشادات وأحداث شغب بين لاعبي وأجهزة الفريقين، وانتهت بفوز زد بنتيجة 3-1. وأعقب المباراة اتهام عبدالرحمن سعيد بالتعدي على نجل طارق يحيى، ليقرر الأهلي إيقافه وإحالته للتحقيق، بينما عاقبه اتحاد الكرة بالإيقاف 8 مباريات وتغريمه 10 آلاف جنيه.



