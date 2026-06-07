عمرو أديب: أنتمي لنادي الزمالك الغلبان والمكافح الذي يحارب بأقل الإمكانيات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه ينتمي لنادي الزمالك الغلبان والمكافح الذي يحارب بإمكانيات قليلة جدا، ونجح في الحصول على الدوري رغم كل المشاكل المادية والنفسية، وما زال يحاول البحث عن أفكار مبتكرة؛ من أجل رفع الأيقاف والاتفاق مع لاعبين جدد.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن النادي الأهلي يفاضل بين 10 إلى 12 لاعبا للتعاقد معهم، مضيفا: "ومشى المدرب بتاعه واداله ملايين الدولارات".

محاولاته لجمع الأموال

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”،: “أنظر إلى العفريت الأحمر، وقدرته على الحركة، والمسكين الأبيض، ومحاولاته لجمع الأموال من أجل أن يستمر”.

