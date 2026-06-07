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كلاب الشوارع تتسبّب في خناقة علي الهواء ببرنامج عمرو أديب | تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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كلاب الشوارع تتسبّب في خناقة علي الهواء ببرنامج عمرو أديب | تفاصيل

طرفي الشجار
طرفي الشجار
عبد الخالق صلاح

دخل طرفا حوار برنامج الحكاية للإعلامي عمرو أديب في مشادة كلامية حادة على الهواء.

حيث هاجمت الناشطة منة قطب، الطرف الآخر الطبيب البيطري مصطفى الجعفري، مرددة: مش حضرتك برضه اللي قلت مش هتحضر صلاة الجمعة علشان الخطبة موحدة؟!.، ليرد انتي مالك!.

وواصلت الناشطة هجومها علي الطبيب: مالي في جيبي يا حبيبي اطلعهولك ملة على جنابك" ليرد عليها : "ألزمي حدودك مين دي يا أستاذ عمرو دي قلة ذوق.

مما دفع الإعلامي عمرو أديب الي سرعة التدخل وإنقاذ الموقف علي الهواء.

طبيب بيطري: إنشاء مستعمرات للكلاب الضالة في الصحراء هو الحل

قال الدكتور مصطفى الجعفري، الأستاذ المساعد بالطب البيطري بجامعة القاهرة، أن إنشاء مستعمرات للكلاب الضالة في الصحراء هو الحل الأنسب اقتصادياً لمصر، على أن تكون مزودة بآبار مياه وشيد ومصادر طعام.إعلان

وأضاف الجعفري خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المستعمرات ستكون بعيدة عن المدن بمسافة 50 كيلومتراً على الأقل، مع طريق أسفلت يربطها لتوصيل الطعام والمياه.

وأشار “الجعفري” إلى أن فكرة المستعمرات مطبقة بالفعل في الأردن، ومصر لديها مساحات صحراوية أكبر تؤهلها لتنفيذ هذا الحل.

وتابع “الجعفري” أن "التعقيم والتطعيم طُبق في أماكن مثل الشيخ زايد والمنيا والغردقة منذ 7 سنوات، ومع ذلك لم تنخفض أعداد الكلاب الضالة".

وشدّد  “الجعفري” على رفضه لفكرة تصدير الكلاب، محذراً من أن المجتمع الدولي إذا علم أن مصر تفكر في تصدير الكلاب للأكل، فستكون النتيجة "باي باي للسياحة".

وأكد “الجعفري” أن بعض الجمعيات تحقق أرباحاً تصل إلى مليون ونصف دولار من تصدير الكلاب ودمائها خلال 4 سنوات، مقترحاً أن تتولى الدولة هذا المشروع بدلاً من الجمعيات الخاصة.

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