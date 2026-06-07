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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طبيب بيطري: إنشاء مُستعمرات للكلاب الضالة في الصحراء هو الحل

مصطفى الجعفري
مصطفى الجعفري
عبد الخالق صلاح

قال الدكتور مصطفى الجعفري، الأستاذ المساعد بالطب البيطري بجامعة القاهرة، أن إنشاء مستعمرات للكلاب الضالة في الصحراء هو الحل الأنسب اقتصادياً لمصر، على أن تكون مزودة بآبار مياه وشيد ومصادر طعام.

وأضاف “الجعفري” خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن المستعمرات ستكون بعيدة عن المدن بمسافة 50 كيلومتراً على الأقل، مع طريق أسفلت يربطها لتوصيل الطعام والمياه.

وأشار الجعفري إلى أن فكرة المستعمرات مطبقة بالفعل في الأردن، ومصر لديها مساحات صحراوية أكبر تؤهلها لتنفيذ هذا الحل.

وتابع الجعفري أن "التعقيم والتطعيم طُبق في أماكن مثل الشيخ زايد والمنيا والغردقة منذ 7 سنوات، ومع ذلك لم تنخفض أعداد الكلاب الضالة".

وشدد  الجعفري على رفضه لفكرة تصدير الكلاب، محذراً من أن المجتمع الدولي إذا علم أن مصر تفكر في تصدير الكلاب للأكل، فستكون النتيجة "باي باي للسياحة".

وأكد الجعفري أن بعض الجمعيات تحقق أرباحاً تصل إلى مليون ونصف دولار من تصدير الكلاب ودمائها خلال 4 سنوات، مقترحاً أن تتولى الدولة هذا المشروع بدلاً من الجمعيات الخاصة.

طبيب بيطري مستعمرات للكلاب الضالة الدكتور مصطفى الجعفري

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