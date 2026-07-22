الجيش الإيراني: استهدفنا بالمسيرات أهدافًا أمريكية غربي الكويت

أعلن الجيش الإيراني أنه هاجم "أهدافاً أمريكية" في معسكر الدوحة بالكويت باستخدام طائرات مسيرة.



وفي وقت سابق، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أنها شنّت هجمات كبيرة ضد إيران استهدفت شل قداراتها البحرية والعسكرية لتقويض تهديدات مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنه “في تمام الساعة 8:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 21 يوليو، أكملت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بنجاح الضربات الجوية الحادية عشرة على التوالي ضد إيران".

وأضافت “استهدفت أصول سنتكوم مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومرافق تخزين الطائرات المسيّرة، والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز”.



وأشارت إلى أنه على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية عابرة للممر المائي الدولي الحيوي للتجارة الإقليمية والعالمية. وقد عرّضت هذه الهجمات غير المبررة حياة مئات البحارة الأبرياء للخطر، وقوّضت حرية الملاحة.