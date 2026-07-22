إيران تشعل الكونجرس .. سيناتور ديمقراطي يُهاجم وزير الدفاع الأمريكي: «أنت فاشل»

في سجال حاد، انتقد السيناتور الديمقراطي الأمريكي جاري بيترز من ولاية ميشيجان بشدة قيادة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث خلال جلسة استماع أمس الثلاثاء، واصفًا إياه بـ"الفاشل"، وأثار مخاوف بشأن استراتيجية إدارة ترامب حتى الآن في الحرب مع إيران.



قال بيترز: "لا شك لديّ في قدرة جنودنا البواسل على تنفيذ أي مهمة والانتصار في أي معركة.. ولكن بدون استراتيجية رابحة واضحة، فإننا نخاطر بالدخول في حرب أخرى لا نهاية لها، تُعرّض جنودنا للخطر وتُكلّف دافعي الضرائب مليارات الدولارات"، ثم سأل هيجسيث عما تم إنجازه منذ بداية النزاع.

وتساءل بيترز عن طلب هيجسيث تمويلًا إضافيًا للبنتاجون بقيمة تقارب 70 مليار دولار، وقال إن هذا الطلب يُقدّم "رغم فشلكم في كسب هذه الحرب".

وردّ هيجسيث متهمًا بيترز بإهانة الجنود.



قال هيجسيث: "أعتقد أن وصفك لهذا الجهد الجبار بالفشل متهور وغير مسئول، ويُشوّه تضحيات الجنود الذين يبذلون جهودهم نيابةً عن الشعب الأمريكي لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي".

ردّ بيترز بأنه كان يصف قادة الجيش، لا الجنود أنفسهم، موضحاً "لقد خذلهم قادتهم"، بسبب "غياب استراتيجية رابحة".

وأضاف بيترز لهيجسيث: "أنت يا سيدي، أنت الفاشل، وليس الرجال والنساء الذين يقفون على خط المواجهة، ولا الرجال والنساء الذين يحافظون على شرفهم بكل جدارة".