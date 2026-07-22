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مشهد غير مسبوق.. «الفيل الأبيض» يؤدي اليمين عضوًا بمجلس الشيوخ الكولومبي | شاهد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مشهد غير مسبوق.. «الفيل الأبيض» يؤدي اليمين عضوًا بمجلس الشيوخ الكولومبي | شاهد

الفيل الأبيض في البرلمان الكولومبي
الفيل الأبيض في البرلمان الكولومبي
القسم الخارجي

وسط البدلات الرسمية في قاعة الاحتفالات بمجلس الشيوخ الكولومبي، يبرز رجل واحد يرتدي زي فيل أبيض فاخر، بأذنين كبيرتين وخرطوم. 


أدى لويس كارلوس روا، الناشط المناهض للفساد والمعروف باسم "الفيل الأبيض"، اليمين الدستورية كعضو في مجلس الشيوخ يوم الاثنين. 
ويمتلك الرجل البالغ من العمر 34 عاماً خلفية غير عادية: فقد درس الهندسة الكهربائية، ثم عمل جنباً إلى جنب مع رئيس بلدية المدينة ورشخ نفسه كناشط مناهض للفساد، مستخدماً وسائل التواصل الاجتماعي لكشف المخالفات في استخدام الأموال العامة.


يشير اسم حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي "الفيل الأبيض" إلى مصطلح عامي يستخدم في أمريكا اللاتينية لوصف مشاريع البنية التحتية المكلفة وغير المكتملة، والتي يتم تمويلها عمومًا من المال العام. 
وقال لوكالة فرانس برس إن زي الفيل ساعده على البقاء مجهول الهوية في بلد يعتبر فيه النشاط "نشاطاً عالي الخطورة". 
تم انتخاب روا كعضو في مجلس الشيوخ بأكثر من 120 ألف صوت بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي، تم تنفيذها بدون تجمعات أو ملصقات.


وقال: "شعرت أنه من الممكن، لكنني لم أكن متأكداً تماماً". 
خلع قناع الفيل لأول مرة قبل ثلاثة أيام فقط من انتخابات مارس.
بعد دراسته للهندسة، عمل روا كمسئول اتصالات لرئيس بلدية بيريرا، مسقط رأسه في غرب كولومبيا. 
في عام 2019، ندّد علنًا بالإدارة البلدية التي كان يعمل بها، مُتهمًا إياها بالضغط على الموظفين لدعم مرشح في الانتخابات المحلية. 
ولتأكيد مزاعمه، قام بتسجيل مكالمة هاتفية وتسريب التسجيل الصوتي إلى الصحافة، وأثار هذا القرار غضب زملائه.

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