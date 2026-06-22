ترامب يهنئ أبيلاردو دي لا إسبريلا بعد فوزه بالرئاسة في كولومبيا

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحامي القومي أبيلاردو دي لا إسبريلا، الذي انتُخب رئيسًا لكولومبيا وفقًا لنتائج فرز الأصوات الأولية التي لم تُعلن رسميًا بعد.

وأضاف ترامب عبر حسابه بمنصة تروث سوشيال، أنه يتطلع إلى العمل معًا لبناء علاقة قوية بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعم دي لا إسبريلا، الذي تعهد أيضًا بتجديد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وافتتاح سفارة لها في القدس المحتلة.

تصدر المرشح اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييا نتائج الانتخابات الرئاسية الكولومبية التي جرت أمس الأحد.

ووفقًا للمكتب الوطني للسجل الانتخابي، وبعد فرز ما يقارب 90% من الأصوات، يتقدم دي لا إسبرييا بنسبة 50.1%. أما منافسه اليساري، إيفان سيبيدا، فقد حصل على 48.25% من الأصوات، متأخرًا عنه بحوالي 427 ألف صوت.